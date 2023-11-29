https://ria.ru/20231129/polnomochiya-1912654353.html

Комитет ГД поддержал поправку в закон о мерах против недружественных стран

Комитет ГД поддержал поправку в закон о мерах против недружественных стран - РИА Новости, 29.11.2023

Комитет ГД поддержал поправку в закон о мерах против недружественных стран

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку, расширяющую полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:51

2023-11-29T14:51

2023-11-29T14:52

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку, расширяющую полномочия президента России по принятию мер в связи с недружественными действиями иностранных государств. Первоначальная редакция законопроекта предусматривала введение с 2024 года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) с более гибкими условиями. В среду комитет по финрынку при подготовке ко второму чтению поддержал дополнительную поправку к проекту, которая вносит изменения в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Согласно действующей редакции закона, такие меры могут применяться в отношении стран, совершающих недружественные действия против России, а также в отношении организаций, должностных лиц и граждан этих стран, причастных к таким действиям. Поправка расширяет полномочия президента РФ по принятию таких мер. Она также уточняет, что теперь меры будут применяться в целях обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ (сейчас – для обеспечения финансовой стабильности). Поправка законодательно закрепляет право президента вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих "лицам недружественных иностранных государств". Глава государства также сможет устанавливать особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, которые для реализации мер воздействия (противодействия) подлежат зачислению на спецсчета (учету на спецсчетах), включая наложение ареста и принятие иных обеспечительных мер. К полномочиям президента отнесено и установление особенностей создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, включая их нотариальное удостоверение. В его полномочия также включено установление особенностей правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о ценных бумагах. Глава государства сможет устанавливать и особый (специальный) порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для Российской Федерации, ее субъектов, муниципалитетов и резидентов. Согласно другой поддержанной комитетом поправке, закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, а нормы, касающиеся полномочий президента, начнут действовать сразу после его официального опубликования и применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230929/eksport-1899512413.html

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госдума рф, россия, экономика, в мире, сша