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Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе - РИА Новости, 29.11.2023
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01:07 29.11.2023 (обновлено: 09:19 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/politico-1912515123.html
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе - РИА Новости, 29.11.2023
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе
Газета Politico назвала лидера польской оппозиции Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы, следует из трансляции, представленной на сайте издания. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T01:07
2023-11-29T09:19
европа
польша
дональд туск
ярослав качиньский
politico
право и справедливость
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Газета Politico назвала лидера польской оппозиции Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы, следует из трансляции, представленной на сайте издания. &quot;Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова&quot;, — говорится в сопроводительном к трансляции материале, опубликованном на сайте издания.Politico отмечает, что Туск представляет собой надежду для центристов по всей Европе, которые наблюдают, как популистские силы переходят с позиций "маргиналов" в правительство. Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые"— 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
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европа, польша, дональд туск, ярослав качиньский, politico, право и справедливость, в мире
Европа, Польша, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Politico, Право и справедливость, В мире
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе

Газета Politico назвала Дональда Туска самым влиятельным человеком в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Газета Politico назвала лидера польской оппозиции Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы, следует из трансляции, представленной на сайте издания.
«

"Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова", — говорится в сопроводительном к трансляции материале, опубликованном на сайте издания.

Politico отмечает, что Туск представляет собой надежду для центристов по всей Европе, которые наблюдают, как популистские силы переходят с позиций "маргиналов" в правительство.
Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые"— 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
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