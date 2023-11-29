https://ria.ru/20231129/politico-1912515123.html
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе - РИА Новости, 29.11.2023
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе
Газета Politico назвала лидера польской оппозиции Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы, следует из трансляции, представленной на сайте издания. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T01:07
2023-11-29T01:07
2023-11-29T09:19
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дональд туск
ярослав качиньский
politico
право и справедливость
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Газета Politico назвала лидера польской оппозиции Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы, следует из трансляции, представленной на сайте издания. "Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова", — говорится в сопроводительном к трансляции материале, опубликованном на сайте издания.Politico отмечает, что Туск представляет собой надежду для центристов по всей Европе, которые наблюдают, как популистские силы переходят с позиций "маргиналов" в правительство. Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые"— 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
https://ria.ru/20230928/es-1899111781.html
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европа, польша, дональд туск, ярослав качиньский, politico, право и справедливость, в мире
Европа, Польша, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Politico, Право и справедливость, В мире
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе
Газета Politico назвала Дональда Туска самым влиятельным человеком в Европе