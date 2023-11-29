https://ria.ru/20231129/pokhischenie-1912526320.html

В Новосибирске вынесли приговор иностранцу за похищение детей

В Новосибирске вынесли приговор иностранцу за похищение детей - РИА Новости, 29.11.2023

В Новосибирске вынесли приговор иностранцу за похищение детей

Кировский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии 28-летнего гражданина Киргизии за похищение детей своего знакомого для... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T05:54

2023-11-29T05:54

2023-11-29T05:54

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россия

новосибирская область

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происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии 28-летнего гражданина Киргизии за похищение детей своего знакомого для получения выкупа за них, сообщают во вторник СУСК РФ по Новосибирской области и прокуратура региона. "В Новосибирске вынесен приговор гражданину Киргизской Республики. Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "д, ж, з" части 2 статьи 126 (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений), части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого личного документа)", - говорится в сообщении СУСК. По данным СК, мужчина приехал в Новосибирск на заработки, где проживал у ранее знакомого ему мужчины, у которого на иждивении находились пятеро несовершеннолетних детей. "В декабре 2022 года у мужчины возник преступный умысел на похищение трех детей своего знакомого, в целях улучшения своего материального положения, а именно получения денежных средств в размере 15 тысяч рублей за возвращение детей. Так в период с 17 по 18 декабря 2022 года фигурант по делу забрал малолетних, собрал документы на хозяина квартиры и его детей, запер дверь квартиры и отправился в Томск с намерением дальнейшего вывоза детей за пределы РФ, однако преступные действия подсудимого были пресечены, так как последний был задержан сотрудниками полиции в помещении Железнодорожного вокзала Томска", - сообщили в следственном управлении. Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре Новосибирской области.

https://ria.ru/20231114/pokhischenie-1909447004.html

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новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия