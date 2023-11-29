https://ria.ru/20231129/poiski-1912680925.html

В Красноярском крае нашли живыми охотника и его сына, пропавших 6 ноября

В Красноярском крае нашли живыми охотника и его сына, пропавших 6 ноября - РИА Новости, 29.11.2023

В Красноярском крае нашли живыми охотника и его сына, пропавших 6 ноября

В Красноярском крае нашли живыми отца и сына, которые уехали на охоту и с 6 ноября не выходили на связь, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:14

2023-11-29T16:14

2023-11-29T17:50

происшествия

красноярский край

эвенкийский район

хорошие новости

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КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. В Красноярском крае нашли живыми отца и сына, которые уехали на охоту и с 6 ноября не выходили на связь, сообщил региональный главк МВД. По информации ведомства, 45-летнего мужчину и его 17-летнего сына еще в начале октября завезли на лодке на охотничий участок реки Ямбукан в 200 километрах от поселка Тура в Эвенкийском районе. С 6 ноября они перестали выходить на связь, и 25 ноября председатель общины "Ямбукан" обратился в полицию. На место на двух служебных снегоходах выехали сотрудник уголовного розыска, участковый и охотник общины. Добравшись до охотничьих угодий, полицейские обнаружили, что следы снегохода "Буран" уходят в сторону следующей избушки. "Появилась твердая уверенность, что с людьми все хорошо. Было принято решение проследовать дальше, однако планам помешали суровые погодные условия. Прямо сейчас полицейские позвонили по спутниковому телефону и сообщили, что охотник и его 17-летний сын обнаружены. С ними все отлично! Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Не могли выходить на связь из-за поломки телефона", — рассказали в МВД.В ближайшее время все будут дома, добавили в главке.

https://ria.ru/20231127/rozysk-1912182506.html

красноярский край

эвенкийский район

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происшествия, красноярский край, эвенкийский район