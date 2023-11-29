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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды - РИА Новости, 29.11.2023
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13:12 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/pogoda-1912624697.html
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды - РИА Новости, 29.11.2023
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды
Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды и до середины четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:12
2023-11-29T13:12
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды и до середины четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 18.00 29 ноября с сохранением до 15.00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды

МЧС: метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с ребенком во время снегопада
Женщина гуляет с ребенком во время снегопада - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Женщина гуляет с ребенком во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды и до середины четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 18.00 29 ноября с сохранением до 15.00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - сказали в ведомстве.
Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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