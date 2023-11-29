https://ria.ru/20231129/pogoda-1912624697.html

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды - РИА Новости, 29.11.2023

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды

Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды и до середины четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:12

2023-11-29T13:12

2023-11-29T13:12

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Метель, сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды и до середины четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 18.00 29 ноября с сохранением до 15.00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

https://radiosputnik.ru/20231129/uscherb-1912569381.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)