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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 29.11.2023
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12:26 29.11.2023 (обновлено: 12:54 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pogoda-1912602527.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 29.11.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода в эти выходные в Москве будет облачная, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а временами будет идти снег, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:26
2023-11-29T12:54
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Погода в эти выходные в Москве будет облачная, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а временами будет идти снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в выходные дни атмосферное давление немного повысится, так как погоду будет определять южный циклон. Он уже в среду проявит себя, и в четверг москвичей засыпет снегом, местами даже сильным. В течение четверга высота снежного покрова вновь будет увеличиваться. "Что касается выходных, то погода будет облачная. Время от времени будет идти снег. Однако будет очень холодно, так как мы будем находиться в тыловой части циклона. Минимальная температура в Москве составит минус 6 - 8 градусов, а максимальная днем практически без суточного хода - минус 5 - 7 градусов", - рассказала Позднякова. Метеоролог добавила, что температура воздуха останется чуть ниже климатической нормы. По ее словам, обычно в начале декабря среднесуточные показатели составляют порядка минус 4 градусов, сейчас они будут ниже на 2-3 градуса. "Погода будет вполне зимней, несмотря на отрицательные аномалии температуры. Сильные снегопады, метели, заносы на дорогах в эти выходные не ожидаются", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20231019/tury-1903850369.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: мороз до минус 7 и снег ожидаются в Москве на выходных

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с ребенком во время снегопада
Женщина гуляет с ребенком во время снегопада - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Женщина гуляет с ребенком во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Погода в эти выходные в Москве будет облачная, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а временами будет идти снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в выходные дни атмосферное давление немного повысится, так как погоду будет определять южный циклон. Он уже в среду проявит себя, и в четверг москвичей засыпет снегом, местами даже сильным. В течение четверга высота снежного покрова вновь будет увеличиваться.
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"Что касается выходных, то погода будет облачная. Время от времени будет идти снег. Однако будет очень холодно, так как мы будем находиться в тыловой части циклона. Минимальная температура в Москве составит минус 6 - 8 градусов, а максимальная днем практически без суточного хода - минус 5 - 7 градусов", - рассказала Позднякова.
Метеоролог добавила, что температура воздуха останется чуть ниже климатической нормы. По ее словам, обычно в начале декабря среднесуточные показатели составляют порядка минус 4 градусов, сейчас они будут ниже на 2-3 градуса.
"Погода будет вполне зимней, несмотря на отрицательные аномалии температуры. Сильные снегопады, метели, заносы на дорогах в эти выходные не ожидаются", - добавила синоптик.
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