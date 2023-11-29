https://ria.ru/20231129/pogoda-1912602527.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 29.11.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Погода в эти выходные в Москве будет облачная, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а временами будет идти снег, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:26

2023-11-29T12:26

2023-11-29T12:54

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Погода в эти выходные в Москве будет облачная, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а временами будет идти снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в выходные дни атмосферное давление немного повысится, так как погоду будет определять южный циклон. Он уже в среду проявит себя, и в четверг москвичей засыпет снегом, местами даже сильным. В течение четверга высота снежного покрова вновь будет увеличиваться. "Что касается выходных, то погода будет облачная. Время от времени будет идти снег. Однако будет очень холодно, так как мы будем находиться в тыловой части циклона. Минимальная температура в Москве составит минус 6 - 8 градусов, а максимальная днем практически без суточного хода - минус 5 - 7 градусов", - рассказала Позднякова. Метеоролог добавила, что температура воздуха останется чуть ниже климатической нормы. По ее словам, обычно в начале декабря среднесуточные показатели составляют порядка минус 4 градусов, сейчас они будут ниже на 2-3 градуса. "Погода будет вполне зимней, несмотря на отрицательные аномалии температуры. Сильные снегопады, метели, заносы на дорогах в эти выходные не ожидаются", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20231019/tury-1903850369.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода