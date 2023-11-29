https://ria.ru/20231129/pogoda-1912537445.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Снег, метель, порывистый ветер и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:40

2023-11-29T08:40

2023-11-29T09:47

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Снег, метель, порывистый ветер и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, на погоду столичного региона окажет влияние теплый атмосферный фронт, который связан с очередным балканским циклоном с центром над Черниговом. "В Москве будет облачно, вечером ожидаются снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, по области она составит от минус 2 до минус 7 градусов. Вечером потеплеет", - рассказал Тишковец. Метеоролог уточнил, что ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Также ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду, а вечером до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"