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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.11.2023
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08:40 29.11.2023 (обновлено: 09:47 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pogoda-1912537445.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Снег, метель, порывистый ветер и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:40
2023-11-29T09:47
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Снег, метель, порывистый ветер и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, на погоду столичного региона окажет влияние теплый атмосферный фронт, который связан с очередным балканским циклоном с центром над Черниговом. "В Москве будет облачно, вечером ожидаются снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, по области она составит от минус 2 до минус 7 градусов. Вечером потеплеет", - рассказал Тишковец. Метеоролог уточнил, что ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Также ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду, а вечером до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: снег, метель и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Снег, метель, порывистый ветер и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, на погоду столичного региона окажет влияние теплый атмосферный фронт, который связан с очередным балканским циклоном с центром над Черниговом.
"В Москве будет облачно, вечером ожидаются снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, по области она составит от минус 2 до минус 7 градусов. Вечером потеплеет", - рассказал Тишковец.
Метеоролог уточнил, что ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Также ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду, а вечером до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Уборка снега в Москве
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

Уборка снега в Москве

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

Уборка снега в Москве

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Это соответствует январским показателям.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

Уборка снега в Москве

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Уборка снега в Москве

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

Уборка снега в Москве

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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