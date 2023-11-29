Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье
© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
© Фото : Минздрав Московской области
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Свыше 2,5 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в регионе, это позволило выявить почти 100 тысяч неизвестных ранее пациентам заболеваний, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, вовремя выявлять различные патологии и получать необходимое лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 2,5 миллиона взрослых жителей региона. В результате у них было выявлено почти 100 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
При этом в ходе диспансеризации удалось выявить более 2 тысяч случаев онкологии. Итоговый результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование, добавили в ведомстве. -0-