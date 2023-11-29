https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912706329.html

Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье

Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023

Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье

Свыше 2,5 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в регионе, это позволило выявить почти 100 тысяч неизвестных ранее пациентам... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:27

2023-11-29T17:27

2023-11-29T17:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

диспансеризация

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Свыше 2,5 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в регионе, это позволило выявить почти 100 тысяч неизвестных ранее пациентам заболеваний, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, вовремя выявлять различные патологии и получать необходимое лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 2,5 миллиона взрослых жителей региона. В результате у них было выявлено почти 100 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. При этом в ходе диспансеризации удалось выявить более 2 тысяч случаев онкологии. Итоговый результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование, добавили в ведомстве. -0-

https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912667916.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , диспансеризация