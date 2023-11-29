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Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:27 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912706329.html
Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье
Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье
Свыше 2,5 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в регионе, это позволило выявить почти 100 тысяч неизвестных ранее пациентам... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:27
2023-11-29T17:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
диспансеризация
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Свыше 2,5 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в регионе, это позволило выявить почти 100 тысяч неизвестных ранее пациентам заболеваний, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, вовремя выявлять различные патологии и получать необходимое лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 2,5 миллиона взрослых жителей региона. В результате у них было выявлено почти 100 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. При этом в ходе диспансеризации удалось выявить более 2 тысяч случаев онкологии. Итоговый результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование, добавили в ведомстве. -0-
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , диспансеризация

Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье

© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Минздрав Московской области
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Свыше 2,5 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в регионе, это позволило выявить почти 100 тысяч неизвестных ранее пациентам заболеваний, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, вовремя выявлять различные патологии и получать необходимое лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 2,5 миллиона взрослых жителей региона. В результате у них было выявлено почти 100 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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При этом в ходе диспансеризации удалось выявить более 2 тысяч случаев онкологии. Итоговый результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование, добавили в ведомстве. -0-
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригунковадиспансеризация
 
 
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