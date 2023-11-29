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Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:25 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912665533.html
Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье
Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье
В ноябре 2023 года в Подмосковье специалисты АО "Энергоцентр" (дочерняя структура ПАО "Россети Московский регион") ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:25
2023-11-29T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
раменский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ноябре 2023 года в Подмосковье специалисты АО "Энергоцентр" (дочерняя структура ПАО "Россети Московский регион") ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных станций (ЭЗС), сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Объекты располагаются в муниципалитетах: Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Солнечногорск, Раменский, Павловский Посад, Клин, Рузский, Химки, Мытищи, Одинцовский, Ленинский, Истра, Дмитровский, Домодедово, Богородский, Воскресенск, Кашира, Луховицы, Балашиха, Реутов, Подольск, Серпухов, Шаховская, Наро-Фоминский, Зарайск, Волоколамский, Чехов, Серебряные Пруды. По данным Минэнерго региона, мощность каждой станции достигает 150 киловатт, что позволяет зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт за 20-30 минут до 80% заряда. Как отметили в пресс-службе, министерство энергетики Подмосковья с 2016 года реализует программу по развитию электрозарядной инфраструктуры для создания комфортной городской среды и повышения уровня локальной экологии за счет внебюджетных источников. На сегодняшний день на территории Московской области действует 507 электрозарядных станций медленной и быстрой мощности. "Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022 года эта цифра выросла в два раза — до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей", — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, его цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231129/remont-1912659233.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), солнечногорск, раменский, россети московский регион
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Раменский, Россети Московский регион

Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтанции зарядки электромобилей
Станции зарядки электромобилей - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Станции зарядки электромобилей
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ноябре 2023 года в Подмосковье специалисты АО "Энергоцентр" (дочерняя структура ПАО "Россети Московский регион") ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных станций (ЭЗС), сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Объекты располагаются в муниципалитетах: Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Солнечногорск, Раменский, Павловский Посад, Клин, Рузский, Химки, Мытищи, Одинцовский, Ленинский, Истра, Дмитровский, Домодедово, Богородский, Воскресенск, Кашира, Луховицы, Балашиха, Реутов, Подольск, Серпухов, Шаховская, Наро-Фоминский, Зарайск, Волоколамский, Чехов, Серебряные Пруды.
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По данным Минэнерго региона, мощность каждой станции достигает 150 киловатт, что позволяет зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт за 20-30 минут до 80% заряда.
Как отметили в пресс-службе, министерство энергетики Подмосковья с 2016 года реализует программу по развитию электрозарядной инфраструктуры для создания комфортной городской среды и повышения уровня локальной экологии за счет внебюджетных источников. На сегодняшний день на территории Московской области действует 507 электрозарядных станций медленной и быстрой мощности.
"Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022 года эта цифра выросла в два раза — до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей", — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, его цитирует пресс-служба.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскРаменскийРоссети Московский регион
 
 
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