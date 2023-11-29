Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье
Станции зарядки электромобилей
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ноябре 2023 года в Подмосковье специалисты АО "Энергоцентр" (дочерняя структура ПАО "Россети Московский регион") ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных станций (ЭЗС), сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Объекты располагаются в муниципалитетах: Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Солнечногорск, Раменский, Павловский Посад, Клин, Рузский, Химки, Мытищи, Одинцовский, Ленинский, Истра, Дмитровский, Домодедово, Богородский, Воскресенск, Кашира, Луховицы, Балашиха, Реутов, Подольск, Серпухов, Шаховская, Наро-Фоминский, Зарайск, Волоколамский, Чехов, Серебряные Пруды.
По данным Минэнерго региона, мощность каждой станции достигает 150 киловатт, что позволяет зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт за 20-30 минут до 80% заряда.
Как отметили в пресс-службе, министерство энергетики Подмосковья с 2016 года реализует программу по развитию электрозарядной инфраструктуры для создания комфортной городской среды и повышения уровня локальной экологии за счет внебюджетных источников. На сегодняшний день на территории Московской области действует 507 электрозарядных станций медленной и быстрой мощности.
"Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022 года эта цифра выросла в два раза — до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей", — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, его цитирует пресс-служба.