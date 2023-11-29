https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912665533.html

Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье

Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023

Почти 100 новых электрозарядных станций заработали в Подмосковье

В ноябре 2023 года в Подмосковье специалисты АО "Энергоцентр" (дочерняя структура ПАО "Россети Московский регион") ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:25

2023-11-29T15:25

2023-11-29T15:25

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ноябре 2023 года в Подмосковье специалисты АО "Энергоцентр" (дочерняя структура ПАО "Россети Московский регион") ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных станций (ЭЗС), сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Объекты располагаются в муниципалитетах: Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Солнечногорск, Раменский, Павловский Посад, Клин, Рузский, Химки, Мытищи, Одинцовский, Ленинский, Истра, Дмитровский, Домодедово, Богородский, Воскресенск, Кашира, Луховицы, Балашиха, Реутов, Подольск, Серпухов, Шаховская, Наро-Фоминский, Зарайск, Волоколамский, Чехов, Серебряные Пруды. По данным Минэнерго региона, мощность каждой станции достигает 150 киловатт, что позволяет зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт за 20-30 минут до 80% заряда. Как отметили в пресс-службе, министерство энергетики Подмосковья с 2016 года реализует программу по развитию электрозарядной инфраструктуры для создания комфортной городской среды и повышения уровня локальной экологии за счет внебюджетных источников. На сегодняшний день на территории Московской области действует 507 электрозарядных станций медленной и быстрой мощности. "Спрос на электромобили в Московской области растет. Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022 года эта цифра выросла в два раза — до 11285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей", — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, его цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231129/remont-1912659233.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, раменский, россети московский регион