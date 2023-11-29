https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912660811.html
Почти 60 общественных территорий благоустроили в Подмосковье с начала года
Почти 60 общественных территорий благоустроили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 29.11.2023
Почти 60 общественных территорий благоустроили в Подмосковье с начала года
В Московской области в 2023 году благоустроили 59 объектов - 22 парка и лесопарка, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, шесть набережных, сообщает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:10
2023-11-29T15:10
2023-11-29T15:10
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году благоустроили 59 объектов - 22 парка и лесопарка, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, шесть набережных, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. Все запланированные работы по благоустройству 2023 года в Подмосковье завершены. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин подчеркнул, что программа благоустройства в текущем году выполнена в полном объеме. Из запланированных на этот год 59 объектов все сданы. "Завершено благоустройство 22 парков и лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, шести набережных. На 2024 год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, десять лесопарков и столько же детских скверов. Это новая программа, которую мы начнем со следующего года", - приводит пресс-служба слова Хайкина. Там уточнили, что одним из главных итогов работы министерства благоустройства является то, что Московская область пятый год подряд входит в тройку лидеров Индекса качества городской среды, который по сравнению с 2019 годом вырос на 11% в 2022 году. На территории региона располагается 74 города, из них 70 являются городами с комфортной городской средой. Четырем городам до этого показателя осталось набрать всего один балл. Это Ликино-Дулево, Луховицы, Яхрома и Белоозерский. По итогам 2023 года ожидается, что эти населенные пункты должны войти в число городов с благоприятной городской средой. Итоги Индекса качества городской среды за текущий год будут подведены Минстроем России в апреле 2024 года.
https://ria.ru/20231129/glemping-1912632677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ликино-дулево, луховицы, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ликино-Дулево, Луховицы, Михаил Хайкин
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году благоустроили 59 объектов - 22 парка и лесопарка, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, шесть набережных, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
Все запланированные работы по благоустройству 2023 года в Подмосковье завершены. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин
подчеркнул, что программа благоустройства в текущем году выполнена в полном объеме. Из запланированных на этот год 59 объектов все сданы.
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"Завершено благоустройство 22 парков и лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, шести набережных. На 2024 год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, десять лесопарков и столько же детских скверов. Это новая программа, которую мы начнем со следующего года", - приводит пресс-служба слова Хайкина.
Там уточнили, что одним из главных итогов работы министерства благоустройства является то, что Московская область пятый год подряд входит в тройку лидеров Индекса качества городской среды, который по сравнению с 2019 годом вырос на 11% в 2022 году.
На территории региона располагается 74 города, из них 70 являются городами с комфортной городской средой. Четырем городам до этого показателя осталось набрать всего один балл. Это Ликино-Дулево
, Луховицы
, Яхрома
и Белоозерский. По итогам 2023 года ожидается, что эти населенные пункты должны войти в число городов с благоприятной городской средой. Итоги Индекса качества городской среды за текущий год будут подведены Минстроем России
в апреле 2024 года.