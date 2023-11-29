Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье
Светофор на перекрестке
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За минувшую неделю в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили и модернизировали работу пяти светофорных объектов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы были проведены в Красногорске, Истре и Серпухове. В дачном поселке Снегири Истры на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Мира скорректировали режим работы светофора - добавили с 7:00 до 9:00 программу с увеличенным выездом с улицы Мира.
По информации ведомства, в Красногорске изменения коснулись сразу трех светофоров на Волоколамском шоссе: у светофора на пересечении с улицей Речной демонтировали левоповоротную стрелку со стороны Москвы, сократив время работы; на светофоре на пересечении с улицей Братьев Горожанкиных уменьшили время проезда по прямому ходу шоссе и увеличили время выезда на шоссе; на светофоре на пересечении с улицей Жуковского также уменьшили время проезда по прямому ходу шоссе и увеличили время заезда на улицу Жуковского.
В Серпухове на пересечении Северного и Московского шоссе изменили режим работы светофора в связи с тем, что на участке появился пешеходный переход через Северное шоссе. После корректировки работы светофоров проводится мониторинг и в случае необходимости вносятся точечные корректировки.