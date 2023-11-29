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Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:25 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912602312.html
Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье
Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье
За минувшую неделю в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили и модернизировали... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:25
2023-11-29T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
серпухов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За минувшую неделю в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили и модернизировали работу пяти светофорных объектов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы были проведены в Красногорске, Истре и Серпухове. В дачном поселке Снегири Истры на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Мира скорректировали режим работы светофора - добавили с 7:00 до 9:00 программу с увеличенным выездом с улицы Мира. По информации ведомства, в Красногорске изменения коснулись сразу трех светофоров на Волоколамском шоссе: у светофора на пересечении с улицей Речной демонтировали левоповоротную стрелку со стороны Москвы, сократив время работы; на светофоре на пересечении с улицей Братьев Горожанкиных уменьшили время проезда по прямому ходу шоссе и увеличили время выезда на шоссе; на светофоре на пересечении с улицей Жуковского также уменьшили время проезда по прямому ходу шоссе и увеличили время заезда на улицу Жуковского. В Серпухове на пересечении Северного и Московского шоссе изменили режим работы светофора в связи с тем, что на участке появился пешеходный переход через Северное шоссе. После корректировки работы светофоров проводится мониторинг и в случае необходимости вносятся точечные корректировки.
https://realty.ria.ru/20231129/shosse-1912579474.html
московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), красногорск, серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Серпухов

Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСветофор на перекрестке
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Светофор на перекрестке
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За минувшую неделю в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили и модернизировали работу пяти светофорных объектов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы были проведены в Красногорске, Истре и Серпухове. В дачном поселке Снегири Истры на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Мира скорректировали режим работы светофора - добавили с 7:00 до 9:00 программу с увеличенным выездом с улицы Мира.
Транспортные развязки в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Начался основной этап реконструкции Каширского шоссе
Вчера, 11:26
По информации ведомства, в Красногорске изменения коснулись сразу трех светофоров на Волоколамском шоссе: у светофора на пересечении с улицей Речной демонтировали левоповоротную стрелку со стороны Москвы, сократив время работы; на светофоре на пересечении с улицей Братьев Горожанкиных уменьшили время проезда по прямому ходу шоссе и увеличили время выезда на шоссе; на светофоре на пересечении с улицей Жуковского также уменьшили время проезда по прямому ходу шоссе и увеличили время заезда на улицу Жуковского.
В Серпухове на пересечении Северного и Московского шоссе изменили режим работы светофора в связи с тем, что на участке появился пешеходный переход через Северное шоссе. После корректировки работы светофоров проводится мониторинг и в случае необходимости вносятся точечные корректировки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскСерпухов
 
 
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