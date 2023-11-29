https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912602312.html

Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье

Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023

Пять светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье

За минувшую неделю в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили и модернизировали... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:25

2023-11-29T12:25

2023-11-29T12:25

новости подмосковья

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красногорск

серпухов

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За минувшую неделю в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили и модернизировали работу пяти светофорных объектов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы были проведены в Красногорске, Истре и Серпухове. В дачном поселке Снегири Истры на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Мира скорректировали режим работы светофора - добавили с 7:00 до 9:00 программу с увеличенным выездом с улицы Мира. По информации ведомства, в Красногорске изменения коснулись сразу трех светофоров на Волоколамском шоссе: у светофора на пересечении с улицей Речной демонтировали левоповоротную стрелку со стороны Москвы, сократив время работы; на светофоре на пересечении с улицей Братьев Горожанкиных уменьшили время проезда по прямому ходу шоссе и увеличили время выезда на шоссе; на светофоре на пересечении с улицей Жуковского также уменьшили время проезда по прямому ходу шоссе и увеличили время заезда на улицу Жуковского. В Серпухове на пересечении Северного и Московского шоссе изменили режим работы светофора в связи с тем, что на участке появился пешеходный переход через Северное шоссе. После корректировки работы светофоров проводится мониторинг и в случае необходимости вносятся точечные корректировки.

https://realty.ria.ru/20231129/shosse-1912579474.html

московская область (подмосковье)

красногорск

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, серпухов