https://ria.ru/20231129/peskov-1912607056.html
В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций
В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций - РИА Новости, 29.11.2023
В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций
Несмотря на беспрецедентные рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:32
2023-11-29T12:32
2023-11-29T13:31
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несмотря на беспрецедентные рестрикции, экономика РФ вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уже очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста - это факт, который невозможно не замечать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231129/nabiullina-1912513369.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций
Песков оценил роль Набиуллиной в преодолении санкций