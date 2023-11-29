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В Европе видят эффект бумеранга от санкций против России, заявил Песков
В Европе видят эффект бумеранга от санкций против России, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2023
В Европе видят эффект бумеранга от санкций против России, заявил Песков
Эффект бумеранга от санкций видят в Европе, также как и неэффективность санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:31
2023-11-29T12:31
2023-11-29T12:43
европа
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эффект бумеранга от санкций видят в Европе, также как и неэффективность санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейские политики также на самом деле видят неэффективность, принятых санкций и видят также эффект бумеранга от этих санкций," - сказал Песков журналистам.
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европа, россия, дмитрий песков, экономика
Европа, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Европе видят эффект бумеранга от санкций против России, заявил Песков
Песков: в Европе видят эффект бумеранга от санкций против России