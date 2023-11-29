https://ria.ru/20231129/peschery-1912636421.html

В Пермском крае хотят ввести плату за посещение охраняемых пещер

В Пермском крае хотят ввести плату за посещение охраняемых пещер - РИА Новости, 29.11.2023

В Пермском крае хотят ввести плату за посещение охраняемых пещер

Плату за посещение особо охраняемых пещер планируют ввести в Пермском крае, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:48

2023-11-29T13:48

2023-11-29T13:48

туризм

пермский край

туризм

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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Плату за посещение особо охраняемых пещер планируют ввести в Пермском крае, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. "Рассматривается вопрос введения платы за посещение особо охраняемых пещер, находящихся на территории региона, как наиболее хрупких элементов природных экосистем", - сообщает пресс-служба со ссылкой на краевое минприроды. Также прорабатывается вопрос о расширении перечня природных парков в регионе, за посещение которых берется плата, в список планируется, например, включить, плато Кваркуш (горный хребет в бассейне реки Вишеры). Ранее в 2023 году власти ввели плату за визит на особо охраняемые территории регионального значения: пока сбор действует на трех пилотных территориях: парк "Пермский", "Колчимский (Помяненный камень)", "Полюдов камень".

https://ria.ru/20231124/flamingo-1911644350.html

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пермский край, туризм