https://ria.ru/20231129/peremirie-1912573928.html
Источник сообщил о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем
Источник сообщил о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем - РИА Новости, 29.11.2023
Источник сообщил о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем
Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем еще на четыре дня, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:07
2023-11-29T11:07
2023-11-29T11:55
в мире
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем еще на четыре дня, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на источник."ХАМАС проинформировало посредников, что готово продлить перемирие на четыре дня, в течение этого периода движение сможет освободить израильских пленных, которых оно и другие группировки удерживают", - говорится в сообщении агентства.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Источник сообщил о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем
AFP: ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем еще на четыре дня
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости.
Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем еще на четыре дня, передает в среду агентство Франс Пресс
со ссылкой на источник.
"ХАМАС проинформировало посредников, что готово продлить перемирие на четыре дня, в течение этого периода движение сможет освободить израильских пленных, которых оно и другие группировки удерживают", - говорится в сообщении агентства.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара
22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
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