https://ria.ru/20231129/peremirie-1912523739.html

СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе

СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T04:54

2023-11-29T04:54

2023-11-29T04:54

израиль

катар

египет

хамас

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня, сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на неназванных египетских чиновников. "Достигнута предварительная договоренность о продлении перемирия, достигнутого между палестинским сопротивлением и израильской оккупационной армией при посредничестве Египта, Катара и США, еще на два дня на тех же условиях", - говорится в сообщении издания. Согласно источникам издания, ХАМАС намекнул на наличие контактов с другими группировками в анклаве, в плену у которых еще остаются женщины и дети. Ранее ХАМАС заявлял, что обсудит с Израилем возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем еще 50 палестинских узниц. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.

https://ria.ru/20231129/perspektiva-1912515999.html

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катар

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израиль, катар, египет, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году