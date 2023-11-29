СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе
Al-Araby Al-Jadeed: достигнут предварительный договор о продлении мира в Газе
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня, сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на неназванных египетских чиновников.
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"Достигнута предварительная договоренность о продлении перемирия, достигнутого между палестинским сопротивлением и израильской оккупационной армией при посредничестве Египта, Катара и США, еще на два дня на тех же условиях", - говорится в сообщении издания.
Согласно источникам издания, ХАМАС намекнул на наличие контактов с другими группировками в анклаве, в плену у которых еще остаются женщины и дети.
Ранее ХАМАС заявлял, что обсудит с Израилем возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем еще 50 палестинских узниц.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.