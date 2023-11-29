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СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе - РИА Новости, 29.11.2023
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04:54 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/peremirie-1912523739.html
СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе
СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе
Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T04:54
2023-11-29T04:54
израиль
катар
египет
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня, сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на неназванных египетских чиновников. "Достигнута предварительная договоренность о продлении перемирия, достигнутого между палестинским сопротивлением и израильской оккупационной армией при посредничестве Египта, Катара и США, еще на два дня на тех же условиях", - говорится в сообщении издания. Согласно источникам издания, ХАМАС намекнул на наличие контактов с другими группировками в анклаве, в плену у которых еще остаются женщины и дети. Ранее ХАМАС заявлял, что обсудит с Израилем возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем еще 50 палестинских узниц. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
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израиль, катар, египет, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе

Al-Araby Al-Jadeed: достигнут предварительный договор о продлении мира в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня, сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на неназванных египетских чиновников.
«
"Достигнута предварительная договоренность о продлении перемирия, достигнутого между палестинским сопротивлением и израильской оккупационной армией при посредничестве Египта, Катара и США, еще на два дня на тех же условиях", - говорится в сообщении издания.
Согласно источникам издания, ХАМАС намекнул на наличие контактов с другими группировками в анклаве, в плену у которых еще остаются женщины и дети.
Ранее ХАМАС заявлял, что обсудит с Израилем возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем еще 50 палестинских узниц.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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ИзраильКатарЕгипетХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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