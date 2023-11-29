https://ria.ru/20231129/peremeschenie-1912624965.html

Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы

Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы - РИА Новости, 29.11.2023

Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы

США призывают Израиль не допустить, чтобы его военная операция в секторе Газа привела к значительному росту внутренне перемещенных палестинцев, заявил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:14

2023-11-29T13:14

2023-11-29T13:14

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сша

в мире

сектор газа

хамас

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США призывают Израиль не допустить, чтобы его военная операция в секторе Газа привела к значительному росту внутренне перемещенных палестинцев, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Для нас чрезвычайно важно, и, начиная с самого президента, мы четко доносили это до правительства Израиля, чтобы проведение военной кампании на юг (сектора Газа) в максимально возможной степени не сопровождалось дальнейшим значительным перемещением гражданских лиц. Нельзя допустить, чтобы масштаб перемещений, которые имели место на севере (сектора Газа), был повторен на юге", - сказал источник в правительстве США. По словам чиновника, если подобная ситуация повторится, это станет "бесконечно разрушительным" событием, с последствиями которого не удастся справиться никакой гуманитарной помощью. "Это будет за пределами возможностей любой сети гуманитарной поддержки, а значит, методы ведения военной кампании должны быть тщательно продуманы, чтобы свести к минимуму такие последствия, как дальнейшее значительное перемещение гражданского населения", - добавил представитель администрации.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сша, в мире, сектор газа, хамас