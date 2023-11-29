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Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы - РИА Новости, 29.11.2023
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13:14 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/peremeschenie-1912624965.html
Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы
Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы - РИА Новости, 29.11.2023
Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы
США призывают Израиль не допустить, чтобы его военная операция в секторе Газа привела к значительному росту внутренне перемещенных палестинцев, заявил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:14
2023-11-29T13:14
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сша
в мире
сектор газа
хамас
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США призывают Израиль не допустить, чтобы его военная операция в секторе Газа привела к значительному росту внутренне перемещенных палестинцев, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Для нас чрезвычайно важно, и, начиная с самого президента, мы четко доносили это до правительства Израиля, чтобы проведение военной кампании на юг (сектора Газа) в максимально возможной степени не сопровождалось дальнейшим значительным перемещением гражданских лиц. Нельзя допустить, чтобы масштаб перемещений, которые имели место на севере (сектора Газа), был повторен на юге", - сказал источник в правительстве США. По словам чиновника, если подобная ситуация повторится, это станет "бесконечно разрушительным" событием, с последствиями которого не удастся справиться никакой гуманитарной помощью. "Это будет за пределами возможностей любой сети гуманитарной поддержки, а значит, методы ведения военной кампании должны быть тщательно продуманы, чтобы свести к минимуму такие последствия, как дальнейшее значительное перемещение гражданского населения", - добавил представитель администрации.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сша, в мире, сектор газа, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, США, В мире, Сектор Газа, ХАМАС
Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы

США призвали Израиль не допустить перемещения гражданских на юге сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис
Палестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США призывают Израиль не допустить, чтобы его военная операция в секторе Газа привела к значительному росту внутренне перемещенных палестинцев, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Для нас чрезвычайно важно, и, начиная с самого президента, мы четко доносили это до правительства Израиля, чтобы проведение военной кампании на юг (сектора Газа) в максимально возможной степени не сопровождалось дальнейшим значительным перемещением гражданских лиц. Нельзя допустить, чтобы масштаб перемещений, которые имели место на севере (сектора Газа), был повторен на юге", - сказал источник в правительстве США.
По словам чиновника, если подобная ситуация повторится, это станет "бесконечно разрушительным" событием, с последствиями которого не удастся справиться никакой гуманитарной помощью.
"Это будет за пределами возможностей любой сети гуманитарной поддержки, а значит, методы ведения военной кампании должны быть тщательно продуманы, чтобы свести к минимуму такие последствия, как дальнейшее значительное перемещение гражданского населения", - добавил представитель администрации.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСШАВ миреСектор ГазаХАМАС
 
 
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