https://ria.ru/20231129/peremeschenie-1912624965.html
Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы
Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы - РИА Новости, 29.11.2023
Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы
США призывают Израиль не допустить, чтобы его военная операция в секторе Газа привела к значительному росту внутренне перемещенных палестинцев, заявил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:14
2023-11-29T13:14
2023-11-29T13:14
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сша
в мире
сектор газа
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911114693_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_dc4c818224b5aecfdd9b6a9e118a2dd4.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США призывают Израиль не допустить, чтобы его военная операция в секторе Газа привела к значительному росту внутренне перемещенных палестинцев, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Для нас чрезвычайно важно, и, начиная с самого президента, мы четко доносили это до правительства Израиля, чтобы проведение военной кампании на юг (сектора Газа) в максимально возможной степени не сопровождалось дальнейшим значительным перемещением гражданских лиц. Нельзя допустить, чтобы масштаб перемещений, которые имели место на севере (сектора Газа), был повторен на юге", - сказал источник в правительстве США. По словам чиновника, если подобная ситуация повторится, это станет "бесконечно разрушительным" событием, с последствиями которого не удастся справиться никакой гуманитарной помощью. "Это будет за пределами возможностей любой сети гуманитарной поддержки, а значит, методы ведения военной кампании должны быть тщательно продуманы, чтобы свести к минимуму такие последствия, как дальнейшее значительное перемещение гражданского населения", - добавил представитель администрации.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
израиль
сша
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911114693_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_8b0b1e682e11ebf580357ef5b8c72b80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сша, в мире, сектор газа, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, США, В мире, Сектор Газа, ХАМАС
Источник: США призвали Израиль не допустить перемещения людей на юге Газы
США призвали Израиль не допустить перемещения гражданских на юге сектора Газа
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. США призывают Израиль не допустить, чтобы его военная операция в секторе Газа привела к значительному росту внутренне перемещенных палестинцев, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Для нас чрезвычайно важно, и, начиная с самого президента, мы четко доносили это до правительства Израиля, чтобы проведение военной кампании на юг (сектора Газа) в максимально возможной степени не сопровождалось дальнейшим значительным перемещением гражданских лиц. Нельзя допустить, чтобы масштаб перемещений, которые имели место на севере (сектора Газа), был повторен на юге", - сказал источник в правительстве США.
По словам чиновника, если подобная ситуация повторится, это станет "бесконечно разрушительным" событием, с последствиями которого не удастся справиться никакой гуманитарной помощью.
"Это будет за пределами возможностей любой сети гуманитарной поддержки, а значит, методы ведения военной кампании должны быть тщательно продуманы, чтобы свести к минимуму такие последствия, как дальнейшее значительное перемещение гражданского населения", - добавил представитель администрации.
США боятся перемирия в Газе