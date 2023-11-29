https://ria.ru/20231129/peregovory-1912673626.html

В офисе Зеленского отвергли идею переговоров с Россией о мире

В офисе Зеленского отвергли идею переговоров с Россией о мире - РИА Новости, 29.11.2023

В офисе Зеленского отвергли идею переговоров с Россией о мире

В Киеве отвергают идею переговоров с РФ о мирном соглашении, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:37

2023-11-29T15:37

2023-11-29T15:48

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владимир зеленский

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киеве отвергают идею переговоров с РФ о мирном соглашении, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.Во вторник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский заявил, что Киев, подписав в апреле 2022 года мирный договор с Россией, спас бы сотни тысяч жизней своих солдат. Он добавил, что в апреле 2022 года в Киев помимо бывшего тогда премьером Британии Бориса Джонсона прилетели также главы Госдепа и Пентагона, а также другие "советники", которые не рекомендовали подписывать мирный договор. "Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких "реальных переговоров о мире" не было и не могло быть", — написал Подоляк.По его мнению, РФ якобы намеревается реставрировать СССР. Заявления же российских политиков о готовности к переговорам он назвал "попыткой оправдать агрессию и добиться оперативной паузы в конфликте". Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. По его словам, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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