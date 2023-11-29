https://ria.ru/20231129/partnerstvo-1912628979.html

Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии

Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии - РИА Новости, 29.11.2023

Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии

Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8% - до 3,25 триллионов рублей, есть все... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:24

2023-11-29T13:24

2023-11-29T13:24

союзное государство

экономика

россия

белоруссия

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901448811_0:104:3124:1861_1920x0_80_0_0_d2fde415f2e7ef994ae61d1670930432.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8% - до 3,25 триллионов рублей, есть все основания полагать, что товарооборот в этом году превысит рекордные показатели прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии. Что особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против наших стран. За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около трех триллионов двухсот пятидесяти миллиардов российских рублей", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства."Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле", - добавил Мишустин.Мишустин отметил, что в перспективе совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 миллиардов российских рублей ежегодно, что обеспечит дополнительный рост валового внутреннего продукта Республики примерно на два процентных пункта.

https://ria.ru/20231123/msp-postavschik-1911352882.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, белоруссия, михаил мишустин, в мире