https://ria.ru/20231129/partnerstvo-1912628979.html
Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии
Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии - РИА Новости, 29.11.2023
Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии
Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8% - до 3,25 триллионов рублей, есть все... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:24
2023-11-29T13:24
2023-11-29T13:24
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8% - до 3,25 триллионов рублей, есть все основания полагать, что товарооборот в этом году превысит рекордные показатели прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии. Что особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против наших стран. За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около трех триллионов двухсот пятидесяти миллиардов российских рублей", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства."Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле", - добавил Мишустин.Мишустин отметил, что в перспективе совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 миллиардов российских рублей ежегодно, что обеспечит дополнительный рост валового внутреннего продукта Республики примерно на два процентных пункта.
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экономика, россия, белоруссия, михаил мишустин, в мире
Союзное государство, Экономика, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин оценил экономическое партнерство России и Белоруссии
Мишустин спрогнозировал рекордные показатели по товарообороту с Минском в 2023 г
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8% - до 3,25 триллионов рублей, есть все основания полагать, что товарооборот в этом году превысит рекордные показатели прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии. Что особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против наших стран. За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около трех триллионов двухсот пятидесяти миллиардов российских рублей", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
"Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле", - добавил Мишустин.
Мишустин отметил, что в перспективе совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 миллиардов российских рублей ежегодно, что обеспечит дополнительный рост валового внутреннего продукта Республики примерно на два процентных пункта.
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