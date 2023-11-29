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В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю - РИА Новости, 29.11.2023

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю

КПРФ добилась демонтажа памятника барону Петру Врангелю в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:15

2023-11-29T17:15

2023-11-29T17:15

ростов-на-дону

ростовская область

юрий афонин

общество

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. КПРФ добилась демонтажа памятника барону Петру Врангелю в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Фракция КПРФ в Ростовской городской думе ранее обратилась к властям города и региона с требованием демонтировать бюст Врангелю, установленный в Ростове-на-Дону 7 ноября. Бюст участнику Белого движения Врангелю появился на территории кадетского корпуса. По мнению ростовских коммунистов, установление бюста Врангелю "недопустимо", его нужно демонтировать. "В Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангелю… После многочисленных протестов наших активистов и обращения председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области власти региона приняли абсолютно правильное решение (снести его – ред.)", - сказал Афонин.

https://ria.ru/20231006/statuya-1901011356.html

ростов-на-дону

ростовская область

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ростов-на-дону, ростовская область, юрий афонин, общество