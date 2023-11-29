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В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю - РИА Новости, 29.11.2023
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю
КПРФ добилась демонтажа памятника барону Петру Врангелю в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:15
2023-11-29T17:15
2023-11-29T17:15
ростов-на-дону
ростовская область
юрий афонин
общество
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. КПРФ добилась демонтажа памятника барону Петру Врангелю в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Фракция КПРФ в Ростовской городской думе ранее обратилась к властям города и региона с требованием демонтировать бюст Врангелю, установленный в Ростове-на-Дону 7 ноября. Бюст участнику Белого движения Врангелю появился на территории кадетского корпуса. По мнению ростовских коммунистов, установление бюста Врангелю "недопустимо", его нужно демонтировать. "В Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангелю… После многочисленных протестов наших активистов и обращения председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области власти региона приняли абсолютно правильное решение (снести его – ред.)", - сказал Афонин.
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ростов-на-дону, ростовская область, юрий афонин, общество
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Афонин, Общество
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю
Афонин: КПРФ добилась демонтажа памятника Врангелю в Ростове-на-Дону