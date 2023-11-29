https://ria.ru/20231129/palestina-1912655947.html
В Палестине заявили о гибели двух детей из-за израильского рейда
В Палестине заявили о гибели двух детей из-за израильского рейда - РИА Новости, 29.11.2023
В Палестине заявили о гибели двух детей из-за израильского рейда
Двое палестинских детей погибли в среду в результате израильского рейда городе Дженин на Западном берегу во время поиска разыскиваемых палестинцев, сообщил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:55
2023-11-29T14:55
2023-11-29T15:20
в мире
палестина
западный берег реки иордан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150640/37/1506403764_0:0:4500:2531_1920x0_80_0_0_fee5b1b7995bf3b86736a19fd0625992.jpg
ГАЗА, 29 ноя - РИА Новости. Двое палестинских детей погибли в среду в результате израильского рейда городе Дженин на Западном берегу во время поиска разыскиваемых палестинцев, сообщил минздрав Палестины."Двое палестинских детей погибли сегодня в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.По данным палестинских СМИ, израильские силовики сегодня действовали в Дженине с целью ареста палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности.В социальных сетях были опубликованы кадры, показывающие масштабы разрушений, причиненных израильскими силами в городе Дженин. На одном из видео запечатлен момент убийства палестинского ребенка во время рейда в Дженине.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала операцию в Дженине.
палестина
западный берег реки иордан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150640/37/1506403764_500:0:4500:3000_1920x0_80_0_0_bc97b8011c46de4511aa4d1fef2efa94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Западный берег реки Иордан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине заявили о гибели двух детей из-за израильского рейда
Двое палестинских детей погибли из-за израильского рейда на Западном берегу
ГАЗА, 29 ноя - РИА Новости. Двое палестинских детей погибли в среду в результате израильского рейда городе Дженин на Западном берегу во время поиска разыскиваемых палестинцев, сообщил минздрав Палестины.
«
"Двое палестинских детей погибли сегодня в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.
По данным палестинских СМИ, израильские силовики сегодня действовали в Дженине с целью ареста палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности.
В социальных сетях были опубликованы кадры, показывающие масштабы разрушений, причиненных израильскими силами в городе Дженин. На одном из видео запечатлен момент убийства палестинского ребенка во время рейда в Дженине.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала операцию в Дженине.