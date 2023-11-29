https://ria.ru/20231129/palestina-1912655947.html

В Палестине заявили о гибели двух детей из-за израильского рейда

В Палестине заявили о гибели двух детей из-за израильского рейда - РИА Новости, 29.11.2023

В Палестине заявили о гибели двух детей из-за израильского рейда

Двое палестинских детей погибли в среду в результате израильского рейда городе Дженин на Западном берегу во время поиска разыскиваемых палестинцев, сообщил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:55

2023-11-29T14:55

2023-11-29T15:20

в мире

палестина

западный берег реки иордан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 29 ноя - РИА Новости. Двое палестинских детей погибли в среду в результате израильского рейда городе Дженин на Западном берегу во время поиска разыскиваемых палестинцев, сообщил минздрав Палестины."Двое палестинских детей погибли сегодня в результате израильского рейда в городе Дженин на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.По данным палестинских СМИ, израильские силовики сегодня действовали в Дженине с целью ареста палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности.В социальных сетях были опубликованы кадры, показывающие масштабы разрушений, причиненных израильскими силами в городе Дженин. На одном из видео запечатлен момент убийства палестинского ребенка во время рейда в Дженине.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала операцию в Дженине.

палестина

западный берег реки иордан

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в мире, палестина, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году