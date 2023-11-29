Иран призвал ООН предоставить Палестине полноценное членство
Постпред Ирана Ирвани призвал ООН предоставить Палестине полноценное членство
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани призвал ООН поддержать формирование независимого палестинского государства и назвал приоритетным принятие Палестины в ООН в качестве полноценного члена, передает агентство IRNA.
На данный момент согласно резолюции ГА ООН от 2012 года Палестине предоставлен статус государства-наблюдателя, не являющегося членом ООН.
"Народ Палестины должен получить поддержку на международном уровне… Нельзя позволить израильскому режиму пользоваться иммунитетом от (расследования – ред.) его преступлений. Этот режим необходимо заставить выполнять свои обязательства, положить конец осаде Газы и оккупации, а формирование независимого палестинского государства должно получить поддержку, и в этом контексте предоставление Палестине полноправного членства в Организации Объединенных Наций будет приоритетом", – приводит агентство слова Ирвани.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.