https://ria.ru/20231129/otravlenie_budanovoy-1912494462.html

Отравление Шредингера: что случилось с женой Буданова

Отравление Шредингера: что случилось с женой Буданова - РИА Новости, 29.11.2023

Отравление Шредингера: что случилось с женой Буданова

Главной новостью минувшего дня на Украине стало отравление Марьяны Будановой — жены начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. И хотя прошли... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:00

2023-11-29T08:00

2023-11-29T08:01

украина

кирилл буданов

аналитика

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Главной новостью минувшего дня на Украине стало отравление Марьяны Будановой — жены начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. И хотя прошли почти сутки с момента, когда украинские новостные агентства начали яростно перепечатывать сообщения о "боевой подруге № 2" в киевском руководстве (первое место все же за Еленой Зеленской), яснее ситуация не стала.Лишь к вечеру, когда дальнейшее молчание уже было неприличным, представитель украинского ГУР МО прокомментировал ситуацию и подтвердил сообщения об отравлении, но в детали не вдавался.И конечно, эти самые детали вызывают уйму вопросов. Показательно, что первоисточником новости стало небольшое украинское издание "Бабель". В штате этого СМИ числится от силы пара десятков человек, а главным спонсором выступает американское агентство USAID. В оригинальном материале отмечается, что причиной отравления стали тяжелые металлы, которые обнаружили в организме Будановой. Примечательно, что курс ее лечения уже завершается, так что в прессу новость попала с существенной задержкой, если само отравление, конечно, было.Дальнейшие подробности стали известны уже от более крупного издания — "Украинской правды". Там отметили, что вместе с супругой главы ГУР МО пострадали несколько сотрудников ведомства, но серьезного ущерба их здоровью это не нанесло. "Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — уточняется в статье. "Немного огромные" разведчики уже становятся какой-то рекламной кампанией — вот и в плен после попытки высадиться в Крыму попал немного огромный, но речь, не об этом.Интересно, что за целый день никто из украинских властей не решился озвучить, казалось бы, очевидную для режима Зеленского версию и обвинить в случившемся Россию. Растерялись.И есть из-за чего. В тесном киевском политическом серпентарии, видимо, до конца не уверены в том, что само отравление было. Тем более пострадавшую — как и огромных разведчиков — так и не явили миру. А когда источником выступает еще и небольшое издание, полностью финансируемое американцами, — ухо нужно держать востро.Ввиду отсутствия какой-либо точной информации о произошедшем поиграем в конспирологию, а вернее — поразмышляем, кому сложившаяся ситуация играет на руку. Если отравление действительно было, то это тревожный знак для всех в Киеве. Очевидно, что в таком случае целью был сам Буданов. Убирать его жену нет никакого смысла — ну не за работу в мэрии при Кличко и не за посещение УПЦ МП же на нее покушаться?Украина постепенно раскалывается на два лагеря — под руководством Зеленского и Залужного. Если за случившимся стоит офис президента, то это еще один сигнал условным силовикам, предыдущим была смерть Геннадия Чистякова — помощника главкома ВСУ. Если Залужный, то это скорее зачистка поляны среди силовиков. Дело в том, что обычно охочий до интервью Буданов за минувший месяц неожиданно для всех держался в стороне от информационных баталий, в которых Залужный и Зеленский едва ли не открыто спорят друг с другом.Важную роль играет еще один фактор. У Буданова среди украинцев — да и среди западных спонсоров Киева — действительно выигрышный образ. В Зеленском постепенно разочаровываются, поскольку понимают, что никакого возвращения к границам 1991 года не будет — тут бы к границам 1654-го не вернуться. А Залужный вынужден виновато разводить руками: "Мне сказали наступать, я и наступал. Компуктер говорит: должны были уже четыре Крыма отвоевать". Но реющие над свежими могилами украинские флаги смотрятся убедительнее.У Буданова реальных успехов почти за два года конфликта тоже немного. Но он у широкого зрителя ассоциируется в первую очередь с готовностью к противостоянию: согласно существующему украинскому политическому мифу, он еще за полгода до начала боевых действий предупреждал о том, что Россия якобы готовится, и даже указывал сценарий, как будут развиваться события. Насколько он совпадает с реальностью — дело десятое. Кроме того, именно команда Буданова добывает то, что так нужно Западу сейчас и так важно украинским избирателям, — медийные перемоги. Крымский мост, покушения на россиян и рейды диверсионных групп — ко всему приложил руку именно он. Так что в намечающейся предвыборной гонке тот, в чьем лагере он окажется, имел бы весомое преимущество.Буданов и сам это прекрасно понимает. И именно поэтому вся история с покушением на него может быть фейком — это лишь удобное начало предвыборной кампании. Тем более в новейшей украинской истории уже есть Виктор Ющенко, недоказанное отравление которого сыграло важную роль в "оранжевой революции". И да, прошло почти 20 лет, а виновных в случившемся тогда так и не нашли.

https://radiosputnik.ru/20231128/budanov-1912485475.html

украина

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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украина, кирилл буданов, аналитика