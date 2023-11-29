https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912535291.html
В Бурятии возбудили дело после массового отравления шаурмой
В Бурятии возбудили дело после массового отравления шаурмой - РИА Новости, 29.11.2023
В Бурятии возбудили дело после массового отравления шаурмой
Уголовное дело возбуждено после того, как в Джидинском районе Бурятии 14 человек съели шаурму из местного киоска и заразились сальмонеллезом, сообщает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:19
2023-11-29T08:19
2023-11-29T08:19
происшествия
джидинский район
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УЛАН-УДЭ, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как в Джидинском районе Бурятии 14 человек съели шаурму из местного киоска и заразились сальмонеллезом, сообщает прокуратура республики. В селе Петропавловка Джидинского района 14 человек попали в больницу с диагнозом "сальмонеллез". Все они ели шаурму, купленную в местном киоске "Шаурма в lovaше". Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в настоящее время киоск закрыт. Прокуратура провела проверку. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела и проведение контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
джидинский район
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джидинский район, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Джидинский район, Республика Бурятия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Бурятии возбудили дело после массового отравления шаурмой
В Бурятии 14 человек отравились шаурмой, возбуждено уголовное дело
УЛАН-УДЭ, 29 ноя – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после того, как в Джидинском районе Бурятии 14 человек съели шаурму из местного киоска и заразились сальмонеллезом, сообщает прокуратура
республики.
В селе Петропавловка Джидинского района 14 человек попали в больницу с диагнозом "сальмонеллез". Все они ели шаурму, купленную в местном киоске "Шаурма в lovaше". Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в настоящее время киоск закрыт. Прокуратура провела проверку.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела и проведение контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами.
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