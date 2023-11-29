https://ria.ru/20231129/otkhody-1912558004.html
В Татарстане обсуждают создание СП по переработке электронных отходов
В Татарстане обсуждают создание СП по переработке электронных отходов - РИА Новости, 29.11.2023
В Татарстане обсуждают создание СП по переработке электронных отходов
Чешская компания предложила открыть в Татарстане совместное предприятие по переработке электронных отходов, сообщает министерство промышленности и торговли... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:30
2023-11-29T10:30
2023-11-29T10:31
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рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Чешская компания предложила открыть в Татарстане совместное предприятие по переработке электронных отходов, сообщает министерство промышленности и торговли республики. "Раису (главе) республики представили проект переработки электронных отходов и пластика. С идеей создания в Татарстане совместного предприятия на заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" выступил представитель чешской компании Praktik System Томаш Навратил", - говорится в сообщении. На предприятии собираются извлекать пластмассы из бытовой техники (холодильников, телевизоров, стиральных машин и т.д.) и старых автомобилей. Планируемая мощность - 50 тысяч тонн отходов в год. Внедрение системы сбора, логистики и переработки электронных отходов позволит избавиться от свалок, считают в Praktik System. Планируется также содействовать экологическому образованию детей и общественности. В случае успешного запуска проекта может быть разработано комплексное решение для стран БРИКС+ по электронным отходам и пластику. Проект могут представить после саммита БРИКС+ в Казани в октябре 2024 года. Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, данная тема очень актуальна, поскольку образование электронных отходов и пластика создает угрозу для экологии. Он предложил вице-премьеру Татарстана - министру промышленности и торговли Олегу Коробченко обсудить данный вопрос на встрече с участием организаций и предприятий республики.
https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911669730.html
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рустам минниханов, казань, брикс, экономика, республика татарстан (татарстан), чехия
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казань, БРИКС, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Чехия
В Татарстане обсуждают создание СП по переработке электронных отходов
В Татарстане обсуждают создание СП по переработке электронных отходов
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Чешская компания предложила открыть в Татарстане совместное предприятие по переработке электронных отходов, сообщает министерство промышленности и торговли республики.
"Раису (главе) республики представили проект переработки электронных отходов и пластика. С идеей создания в Татарстане совместного предприятия на заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" выступил представитель чешской компании Praktik System Томаш Навратил", - говорится в сообщении.
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На предприятии собираются извлекать пластмассы из бытовой техники (холодильников, телевизоров, стиральных машин и т.д.) и старых автомобилей. Планируемая мощность - 50 тысяч тонн отходов в год.
Внедрение системы сбора, логистики и переработки электронных отходов позволит избавиться от свалок, считают в Praktik System.
Планируется также содействовать экологическому образованию детей и общественности.
В случае успешного запуска проекта может быть разработано комплексное решение для стран БРИКС+
по электронным отходам и пластику. Проект могут представить после саммита БРИКС+ в Казани
в октябре 2024 года.
Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов
, данная тема очень актуальна, поскольку образование электронных отходов и пластика создает угрозу для экологии. Он предложил вице-премьеру Татарстана - министру промышленности и торговли Олегу Коробченко обсудить данный вопрос на встрече с участием организаций и предприятий республики.
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