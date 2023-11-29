https://ria.ru/20231129/otkhody-1912558004.html

В Татарстане обсуждают создание СП по переработке электронных отходов

В Татарстане обсуждают создание СП по переработке электронных отходов - РИА Новости, 29.11.2023

В Татарстане обсуждают создание СП по переработке электронных отходов

Чешская компания предложила открыть в Татарстане совместное предприятие по переработке электронных отходов, сообщает министерство промышленности и торговли... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:30

2023-11-29T10:30

2023-11-29T10:31

республика татарстан

рустам минниханов

казань

брикс

экономика

республика татарстан (татарстан)

чехия

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Чешская компания предложила открыть в Татарстане совместное предприятие по переработке электронных отходов, сообщает министерство промышленности и торговли республики. ​ "Раису (главе) республики представили проект переработки электронных отходов и пластика. С идеей создания в Татарстане совместного предприятия на заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" выступил представитель чешской компании Praktik System Томаш Навратил", - говорится в сообщении. На предприятии собираются извлекать пластмассы из бытовой техники (холодильников, телевизоров, стиральных машин и т.д.) и старых автомобилей. Планируемая мощность - 50 тысяч тонн отходов в год. Внедрение системы сбора, логистики и переработки электронных отходов позволит избавиться от свалок, считают в Praktik System. Планируется также содействовать экологическому образованию детей и общественности. В случае успешного запуска проекта может быть разработано комплексное решение для стран БРИКС+ по электронным отходам и пластику. Проект могут представить после саммита БРИКС+ в Казани в октябре 2024 года. Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, данная тема очень актуальна, поскольку образование электронных отходов и пластика создает угрозу для экологии. Он предложил вице-премьеру Татарстана - министру промышленности и торговли Олегу Коробченко обсудить данный вопрос на встрече с участием организаций и предприятий республики.

https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911669730.html

https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911723565.html

казань

республика татарстан (татарстан)

чехия

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рустам минниханов, казань, брикс, экономика, республика татарстан (татарстан), чехия