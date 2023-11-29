Рейтинг@Mail.ru
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/onk-1912681049.html
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК - РИА Новости, 29.11.2023
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК
Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не обращался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии в последнее время, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:14
2023-11-29T16:14
происшествия
москва
сергиев посад
пол уилан
онк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572934987_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_10c87d86c48330a17ef1d88715666ac5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не обращался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии в последнее время, сообщила РИА Новости зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина. "Обращений в ОНК не поступало ни от Уилана, ни от его представителей", - сказала Резяпкина. Ранее пресс-служба УФСИН по Мордовии сообщила, что заключенный ударил по лицу Уилана, назначена проверка. Ссора произошла на бытовой почве, а сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Наказание он отбывает в Мордовии.
https://ria.ru/20231024/uilan-1904966847.html
москва
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572934987_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10f3bd545465782b702440fec91d17d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сергиев посад, пол уилан, онк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Сергиев Посад, Пол Уилан, ОНК, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК

Резяпкина: осужденный за шпионаж американец Уилан не обращался в ОНК

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не обращался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии в последнее время, сообщила РИА Новости зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина.
«
"Обращений в ОНК не поступало ни от Уилана, ни от его представителей", - сказала Резяпкина.
Ранее пресс-служба УФСИН по Мордовии сообщила, что заключенный ударил по лицу Уилана, назначена проверка. Ссора произошла на бытовой почве, а сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Наказание он отбывает в Мордовии.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Адвокат заявила, что не знает о "серьезном предложении" по обмену Уилана
24 октября, 16:19
 
ПроисшествияМоскваСергиев ПосадПол УиланОНКФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала