https://ria.ru/20231129/onk-1912681049.html
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК - РИА Новости, 29.11.2023
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК
Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не обращался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии в последнее время, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:14
2023-11-29T16:14
2023-11-29T16:14
происшествия
москва
сергиев посад
пол уилан
онк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не обращался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии в последнее время, сообщила РИА Новости зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина. "Обращений в ОНК не поступало ни от Уилана, ни от его представителей", - сказала Резяпкина. Ранее пресс-служба УФСИН по Мордовии сообщила, что заключенный ударил по лицу Уилана, назначена проверка. Ссора произошла на бытовой почве, а сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Наказание он отбывает в Мордовии.
https://ria.ru/20231024/uilan-1904966847.html
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происшествия, москва, сергиев посад, пол уилан, онк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Сергиев Посад, Пол Уилан, ОНК, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК
Резяпкина: осужденный за шпионаж американец Уилан не обращался в ОНК