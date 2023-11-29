https://ria.ru/20231129/onk-1912681049.html

Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК

Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК - РИА Новости, 29.11.2023

Обращений от американца Уилана из колонии не поступало, сообщили в ОНК

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не обращался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии в последнее время, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:14

2023-11-29T16:14

2023-11-29T16:14

происшествия

москва

сергиев посад

пол уилан

онк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не обращался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии в последнее время, сообщила РИА Новости зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина. "Обращений в ОНК не поступало ни от Уилана, ни от его представителей", - сказала Резяпкина. Ранее пресс-служба УФСИН по Мордовии сообщила, что заключенный ударил по лицу Уилана, назначена проверка. Ссора произошла на бытовой почве, а сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Наказание он отбывает в Мордовии.

https://ria.ru/20231024/uilan-1904966847.html

москва

сергиев посад

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