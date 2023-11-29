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На финской АЭС "Олкилуото-3" произошел второй за месяц сбой - РИА Новости, 29.11.2023
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15:19 29.11.2023 (обновлено: 15:49 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/olkiluoto-3-1912663204.html
На финской АЭС "Олкилуото-3" произошел второй за месяц сбой
На финской АЭС "Олкилуото-3" произошел второй за месяц сбой - РИА Новости, 29.11.2023
На финской АЭС "Олкилуото-3" произошел второй за месяц сбой
Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу из-за неисправности, это уже второй сбой за десять дней, сообщил оператор станции Teollisuuden Voima. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:19
2023-11-29T15:49
в мире
происшествия
балтийское море
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу из-за неисправности, это уже второй сбой за десять дней, сообщил оператор станции Teollisuuden Voima.&quot;Производство электроэнергии на АЭС &quot;Олкилуото-3&quot; было прервано сегодня, в среду 29 ноября 2023 года, в 13:35 (14:35 мск)&quot;, — говорится в пресс-релизе.Остановка связана с тестовыми проверками сетей в районе электростанции, сейчас специалисты устанавливают точные причины.АЭС уже останавливалась вечером 19 ноября, неисправность тогда выявили в турбинной установке. Станция возобновила работу 21 ноября."Олкилуото-3" находится Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой в стране энергии.
https://ria.ru/20230626/mirnyyatom-1880552945.html
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в мире, происшествия, балтийское море, финляндия
В мире, Происшествия, Балтийское море, Финляндия
На финской АЭС "Олкилуото-3" произошел второй за месяц сбой

Финская АЭС "Олкилуото-3" остановила работу второй раз за десять дней

© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-KoivistoАЭС "Олкилуото"
АЭС Олкилуото - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto
АЭС "Олкилуото". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу из-за неисправности, это уже второй сбой за десять дней, сообщил оператор станции Teollisuuden Voima.
«

"Производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано сегодня, в среду 29 ноября 2023 года, в 13:35 (14:35 мск)", — говорится в пресс-релизе.

Остановка связана с тестовыми проверками сетей в районе электростанции, сейчас специалисты устанавливают точные причины.
АЭС уже останавливалась вечером 19 ноября, неисправность тогда выявили в турбинной установке. Станция возобновила работу 21 ноября.
"Олкилуото-3" находится Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой в стране энергии.
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