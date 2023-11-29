https://ria.ru/20231129/olkiluoto-3-1912663204.html

На финской АЭС "Олкилуото-3" произошел второй за месяц сбой

На финской АЭС "Олкилуото-3" произошел второй за месяц сбой - РИА Новости, 29.11.2023

На финской АЭС "Олкилуото-3" произошел второй за месяц сбой

Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу из-за неисправности, это уже второй сбой за десять дней, сообщил оператор станции Teollisuuden Voima. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:19

2023-11-29T15:19

2023-11-29T15:49

в мире

происшествия

балтийское море

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — РИА Новости. Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу из-за неисправности, это уже второй сбой за десять дней, сообщил оператор станции Teollisuuden Voima."Производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано сегодня, в среду 29 ноября 2023 года, в 13:35 (14:35 мск)", — говорится в пресс-релизе.Остановка связана с тестовыми проверками сетей в районе электростанции, сейчас специалисты устанавливают точные причины.АЭС уже останавливалась вечером 19 ноября, неисправность тогда выявили в турбинной установке. Станция возобновила работу 21 ноября."Олкилуото-3" находится Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой в стране энергии.

https://ria.ru/20230626/mirnyyatom-1880552945.html

балтийское море

финляндия

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в мире, происшествия, балтийское море, финляндия