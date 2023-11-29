https://ria.ru/20231129/obvineniya-1912714747.html

СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО России

СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО России - РИА Новости, 29.11.2023

СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю командующего центрального военного округа России Евгению Поплавскому в "отдаче... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:57

2023-11-29T17:57

2023-11-29T17:57

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю командующего центрального военного округа России Евгению Поплавскому в "отдаче приказов, направленных на нарушение законов ведения войны", сообщили в среду в пресс-службе ведомства. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. "СБУ сообщила о подозрении российскому генералу.... Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского - заместителя командующего центрального военного округа России", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе уточнили, что Поплавский подозревается в "отдаче приказов о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, центральный военный округ