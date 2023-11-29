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СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО России - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/obvineniya-1912714747.html
СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО России
СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО России - РИА Новости, 29.11.2023
СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО России
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю командующего центрального военного округа России Евгению Поплавскому в "отдаче... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:57
2023-11-29T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
центральный военный округ
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю командующего центрального военного округа России Евгению Поплавскому в "отдаче приказов, направленных на нарушение законов ведения войны", сообщили в среду в пресс-службе ведомства. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. "СБУ сообщила о подозрении российскому генералу.... Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского - заместителя командующего центрального военного округа России", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе уточнили, что Поплавский подозревается в "отдаче приказов о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Центральный военный округ
СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО России

СБУ заочно предъявила обвинения замкомандующего ЦВО РФ генералу Поплавскому

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Евгений Поплавский
Генерал-лейтенант Евгений Поплавский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генерал-лейтенант Евгений Поплавский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю командующего центрального военного округа России Евгению Поплавскому в "отдаче приказов, направленных на нарушение законов ведения войны", сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
«
"СБУ сообщила о подозрении российскому генералу.... Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского - заместителя командующего центрального военного округа России", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
В спецслужбе уточнили, что Поплавский подозревается в "отдаче приказов о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФЦентральный военный округ
 
 
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