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В Липецкой области обустроили 100 зон для отдыха в 2023 году
В Липецкой области обустроили 100 зон для отдыха в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2023
В Липецкой области обустроили 100 зон для отдыха в 2023 году
В текущем году 100 общественных пространств появилось в городах и селах Липецкой области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:35
2023-11-29T17:35
2023-11-29T17:35
липецкая область
игорь артамонов
отдых
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ЛИПЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. В текущем году 100 общественных пространств появилось в городах и селах Липецкой области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что активное участие в организации общественных пространств принимали сами жители. Они решали, где лучше расположить их, на каких улицах и территориях. В результате реализации нацпроекта 100 пространств появились в 12 муниципалитетах области. Из них более 30 - детские игровые площадки. Артамонов добавил, что также в населенных пунктах области были организованы зоны для занятия спортом, парки и скверы, набережные, зоны для выгула собак. "Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания людей. Это одно из приоритетных направлений деятельности правительства области, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231128/urozhay-1912307560.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, отдых
Липецкая область, Игорь Артамонов, Отдых
ЛИПЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. В текущем году 100 общественных пространств появилось в городах и селах Липецкой области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что активное участие в организации общественных пространств принимали сами жители. Они решали, где лучше расположить их, на каких улицах и территориях. В результате реализации нацпроекта 100 пространств появились в 12 муниципалитетах области. Из них более 30 - детские игровые площадки.
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Артамонов добавил, что также в населенных пунктах области были организованы зоны для занятия спортом, парки и скверы, набережные, зоны для выгула собак.
"Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания людей. Это одно из приоритетных направлений деятельности правительства области, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание", – прокомментировал Артамонов
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