https://ria.ru/20231129/obustroystvo-1912709569.html

В Липецкой области обустроили 100 зон для отдыха в 2023 году

В Липецкой области обустроили 100 зон для отдыха в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2023

В Липецкой области обустроили 100 зон для отдыха в 2023 году

В текущем году 100 общественных пространств появилось в городах и селах Липецкой области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:35

2023-11-29T17:35

2023-11-29T17:35

липецкая область

игорь артамонов

отдых

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ЛИПЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. В текущем году 100 общественных пространств появилось в городах и селах Липецкой области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что активное участие в организации общественных пространств принимали сами жители. Они решали, где лучше расположить их, на каких улицах и территориях. В результате реализации нацпроекта 100 пространств появились в 12 муниципалитетах области. Из них более 30 - детские игровые площадки. Артамонов добавил, что также в населенных пунктах области были организованы зоны для занятия спортом, парки и скверы, набережные, зоны для выгула собак. "Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания людей. Это одно из приоритетных направлений деятельности правительства области, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231128/urozhay-1912307560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, отдых