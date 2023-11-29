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Чехия продлила разрешение на обучение украинских солдат - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 29.11.2023 (обновлено: 12:34 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/obuchenie-1912590988.html
Чехия продлила разрешение на обучение украинских солдат
Чехия продлила разрешение на обучение украинских солдат - РИА Новости, 29.11.2023
Чехия продлила разрешение на обучение украинских солдат
Парламент Чехии продлил разрешение на обучение украинских солдат на территории страны до конца 2024 года, сообщило на сайте в среду минобороны страны. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:01
2023-11-29T12:34
специальная военная операция на украине
чехия
в мире
нато
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Парламент Чехии продлил разрешение на обучение украинских солдат на территории страны до конца 2024 года, сообщило на сайте в среду минобороны страны."Депутаты окончательно одобрили план &lt;…&gt; пребывания вооруженных сил иных государств на территории Чехии в 2023-2024 годах &lt;…&gt; Приоритетом этого плана было создание условий для продолжения обучения украинских солдат на территории Чехии. Существующий мандат на их пребывание истекает в конце года, новый же продлит его до 31 декабря 2024 года", - говорится в заявлении на сайте ведомства.По информации минобороны, к концу года в Чехии и Польше пройдут обучение около четырех тысяч военных с Украины.Как сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, в 2024 году одновременно проходить обучение будут 800 украинцев, при этом будет увеличено число инструкторов из стран НАТО.Издание Idnes сообщало, что за период с февраля 2022 года Чехия безвозмездно передала Украине со складов своего минобороны различную военную технику закупочной стоимостью более чем 6 миллиардов крон (около 260 миллионов долларов). Из запасов минобороны за период с 24 февраля 2022 года по 9 октября 2023 года были поставлены четыре вертолета Ми-24 2005 и 2006 годов выпуска, 62 танка Т-64 и Т-72 модификации М1, произведенных в 1968-1993 годах, 131 боевая машина пехоты 1973-1999 годов выпуска, включая произведенные по советской лицензии в самой Чехословакии, а также иная техника и вооружение.При этом в минобороны Чехии заявляли изданию, что вышеприведенный перечень поставленной на Украину техники представляет собой лишь часть информации о помощи Киеву. Общий объем предоставленной Украине помощи может превышать эти данные.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231129/korabli-1912595404.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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чехия, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Чехия, В мире, НАТО
Чехия продлила разрешение на обучение украинских солдат

Чехия продлила разрешение на обучение солдат ВСУ до конца 2024 года

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Парламент Чехии продлил разрешение на обучение украинских солдат на территории страны до конца 2024 года, сообщило на сайте в среду минобороны страны.
"Депутаты окончательно одобрили план <…> пребывания вооруженных сил иных государств на территории Чехии в 2023-2024 годах <…> Приоритетом этого плана было создание условий для продолжения обучения украинских солдат на территории Чехии. Существующий мандат на их пребывание истекает в конце года, новый же продлит его до 31 декабря 2024 года", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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По информации минобороны, к концу года в Чехии и Польше пройдут обучение около четырех тысяч военных с Украины.
Как сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, в 2024 году одновременно проходить обучение будут 800 украинцев, при этом будет увеличено число инструкторов из стран НАТО.
Издание Idnes сообщало, что за период с февраля 2022 года Чехия безвозмездно передала Украине со складов своего минобороны различную военную технику закупочной стоимостью более чем 6 миллиардов крон (около 260 миллионов долларов). Из запасов минобороны за период с 24 февраля 2022 года по 9 октября 2023 года были поставлены четыре вертолета Ми-24 2005 и 2006 годов выпуска, 62 танка Т-64 и Т-72 модификации М1, произведенных в 1968-1993 годах, 131 боевая машина пехоты 1973-1999 годов выпуска, включая произведенные по советской лицензии в самой Чехословакии, а также иная техника и вооружение.
При этом в минобороны Чехии заявляли изданию, что вышеприведенный перечень поставленной на Украину техники представляет собой лишь часть информации о помощи Киеву. Общий объем предоставленной Украине помощи может превышать эти данные.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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