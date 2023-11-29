https://ria.ru/20231129/obstrely-1912588513.html
Белгородские власти сообщили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
Белгородские власти сообщили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Белгородские власти сообщили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
Количество обстрелов Белгородской области со стороны Украины значительно возросло во вторник, увеличившись в несколько раз, следует из сводки в Telegram-канале... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:52
2023-11-29T11:52
2023-11-29T11:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:37:960:577_1920x0_80_0_0_42ca2a7ffefb9fcef097b816f3d5699a.jpg
БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Количество обстрелов Белгородской области со стороны Украины значительно возросло во вторник, увеличившись в несколько раз, следует из сводки в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова. В среду он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 28 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли шесть приграничных районов 113 снарядами, включая два взрывных устройства, сброшенных с дрона. Кроме того, на регион были атаки дронами-камикадзе. За отчетный день ранения получили два бойца территориальной самообороны. Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что интенсивность обстрелов Белгородской области во вторник значительно возросла. Сравнивая с предыдущими двумя днями, когда количество снарядов составляло не более 7 в день, можно отметить, что во вторник интенсивность обстрелов увеличилась более чем в десять раз. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 11 артиллерийских и 10 минометных снарядов, по селам Красный Хутор и Наумовка – по 3 артиллерийских снаряда. Также Наумовку атаковали с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка выпущено 18 артиллерийских и 11 минометных снарядов", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе в результате обстрела повреждена кровля производственного помещения одного из предприятий. В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство, пострадали два человека. В Волоконовском районе, по данным главы региона, девять раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В хуторе Плотвянка с дрона сброшена одна граната. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. По селу Пороз выпущен один минометный снаряд, повреждено два домовладения. По окраинам сел Дроновка и Сподарюшино в сумме выпущено 12 минометных снарядов, добавил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа и МАПП "Шебекино" – по 6 минометных снарядов, по селу Белянка – 5. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Красное – установлено 3 прилета. Пострадавших нет. Осколками повреждены 2 частных домовладения", - подчеркнул Гладков. Как отметил глава области, в Краснояружском районе два инфраструктурных объекта на окраине поселка Задорожный подверглись атаке дронов-камикадзе, обошлось без последствий. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
https://ria.ru/20231128/raketa-1911696097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородские власти сообщили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
Гладков: число обстрелов Белгородской области ВСУ во вторник выросло в 10 раз
БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости.
Количество обстрелов Белгородской области со стороны Украины значительно возросло во вторник, увеличившись в несколько раз, следует из сводки в Telegram-канале
губернатора области Вячеслава Гладкова.
В среду он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ
ударах по региону за 28 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли шесть приграничных районов 113 снарядами, включая два взрывных устройства, сброшенных с дрона. Кроме того, на регион были атаки дронами-камикадзе. За отчетный день ранения получили два бойца территориальной самообороны.
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Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что интенсивность обстрелов Белгородской области во вторник значительно возросла. Сравнивая с предыдущими двумя днями, когда количество снарядов составляло не более 7 в день, можно отметить, что во вторник интенсивность обстрелов увеличилась более чем в десять раз.
"В Белгородском районе
по селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 11 артиллерийских и 10 минометных снарядов, по селам Красный Хутор и Наумовка – по 3 артиллерийских снаряда. Также Наумовку атаковали с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка выпущено 18 артиллерийских и 11 минометных снарядов", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе в результате обстрела повреждена кровля производственного помещения одного из предприятий. В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство, пострадали два человека.
В Волоконовском районе, по данным главы региона, девять раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В хуторе Плотвянка с дрона сброшена одна граната. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. По селу Пороз выпущен один минометный снаряд, повреждено два домовладения. По окраинам сел Дроновка и Сподарюшино в сумме выпущено 12 минометных снарядов, добавил губернатор.
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"В Шебекинском городском округе по селу Муром
выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа и МАПП "Шебекино" – по 6 минометных снарядов, по селу Белянка – 5. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Красное – установлено 3 прилета. Пострадавших нет. Осколками повреждены 2 частных домовладения", - подчеркнул Гладков.
Как отметил глава области, в Краснояружском районе два инфраструктурных объекта на окраине поселка Задорожный подверглись атаке дронов-камикадзе, обошлось без последствий.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.