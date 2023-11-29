https://ria.ru/20231129/obstrely-1912588513.html

Белгородские власти сообщили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Белгородские власти сообщили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

Белгородские власти сообщили о росте интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Количество обстрелов Белгородской области со стороны Украины значительно возросло во вторник, увеличившись в несколько раз, следует из сводки в Telegram-канале... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:52

2023-11-29T11:52

2023-11-29T11:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Количество обстрелов Белгородской области со стороны Украины значительно возросло во вторник, увеличившись в несколько раз, следует из сводки в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова. В среду он опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 28 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли шесть приграничных районов 113 снарядами, включая два взрывных устройства, сброшенных с дрона. Кроме того, на регион были атаки дронами-камикадзе. За отчетный день ранения получили два бойца территориальной самообороны. Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что интенсивность обстрелов Белгородской области во вторник значительно возросла. Сравнивая с предыдущими двумя днями, когда количество снарядов составляло не более 7 в день, можно отметить, что во вторник интенсивность обстрелов увеличилась более чем в десять раз. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 11 артиллерийских и 10 минометных снарядов, по селам Красный Хутор и Наумовка – по 3 артиллерийских снаряда. Также Наумовку атаковали с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка выпущено 18 артиллерийских и 11 минометных снарядов", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе в результате обстрела повреждена кровля производственного помещения одного из предприятий. В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство, пострадали два человека. В Волоконовском районе, по данным главы региона, девять раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В хуторе Плотвянка с дрона сброшена одна граната. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. По селу Пороз выпущен один минометный снаряд, повреждено два домовладения. По окраинам сел Дроновка и Сподарюшино в сумме выпущено 12 минометных снарядов, добавил губернатор. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа и МАПП "Шебекино" – по 6 минометных снарядов, по селу Белянка – 5. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Красное – установлено 3 прилета. Пострадавших нет. Осколками повреждены 2 частных домовладения", - подчеркнул Гладков. Как отметил глава области, в Краснояружском районе два инфраструктурных объекта на окраине поселка Задорожный подверглись атаке дронов-камикадзе, обошлось без последствий. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

https://ria.ru/20231128/raketa-1911696097.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины