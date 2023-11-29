https://ria.ru/20231129/obstrel-1912632531.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:35

2023-11-29T13:35

2023-11-29T13:35

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.55 по 12.10 выпустили в общей сложности еще девять снарядов этого же калибра по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

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донецк