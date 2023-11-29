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Источник: мирный житель погиб при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 29.11.2023 (обновлено: 10:52 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/obstrel-1912559291.html
Источник: мирный житель погиб при обстреле Херсонской области
Источник: мирный житель погиб при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 29.11.2023
Источник: мирный житель погиб при обстреле Херсонской области
Один мирный житель погиб из-за обстрелов севера Херсонской области украинскими военными, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:33
2023-11-29T10:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 29 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб из-за обстрелов севера Херсонской области украинскими военными, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрелов погиб один мирный житель, разрушения инфраструктуры уточняются. В течение ночи киевский режим обстреливал гражданские объекты в Новой Каховке, Каховке, Казачьих Лагерях, Голой Пристани, Новой Маячке и Раденске, выпустив по ним в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", - уточнил источник. Всего в течение прошедшего дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии. Большая часть обстрелов пришлись на Крынки - 37 "прилетов". Под огнем были и Алешки, Саги, Кардашинка, Голая Пристань, Юбилейное.
https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: мирный житель погиб при обстреле Херсонской области

При обстреле севера Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ГЕНИЧЕСК, 29 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб из-за обстрелов севера Херсонской области украинскими военными, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрелов погиб один мирный житель, разрушения инфраструктуры уточняются. В течение ночи киевский режим обстреливал гражданские объекты в Новой Каховке, Каховке, Казачьих Лагерях, Голой Пристани, Новой Маячке и Раденске, выпустив по ним в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", - уточнил источник.
Всего в течение прошедшего дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии. Большая часть обстрелов пришлись на Крынки - 37 "прилетов". Под огнем были и Алешки, Саги, Кардашинка, Голая Пристань, Юбилейное.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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