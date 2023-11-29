https://ria.ru/20231129/obstrel-1912559291.html

Источник: мирный житель погиб при обстреле Херсонской области

Источник: мирный житель погиб при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 29.11.2023

Источник: мирный житель погиб при обстреле Херсонской области

Один мирный житель погиб из-за обстрелов севера Херсонской области украинскими военными, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:33

2023-11-29T10:33

2023-11-29T10:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg

ГЕНИЧЕСК, 29 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб из-за обстрелов севера Херсонской области украинскими военными, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрелов погиб один мирный житель, разрушения инфраструктуры уточняются. В течение ночи киевский режим обстреливал гражданские объекты в Новой Каховке, Каховке, Казачьих Лагерях, Голой Пристани, Новой Маячке и Раденске, выпустив по ним в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", - уточнил источник. Всего в течение прошедшего дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии. Большая часть обстрелов пришлись на Крынки - 37 "прилетов". Под огнем были и Алешки, Саги, Кардашинка, Голая Пристань, Юбилейное.

https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, происшествия