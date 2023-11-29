https://ria.ru/20231129/obrushenie-1912737879.html

В ТЦ на западе Москвы частично обрушился потолок

В ТЦ на западе Москвы частично обрушился потолок - РИА Новости, 29.11.2023

В ТЦ на западе Москвы частично обрушился потолок

В Москве в торговом центре на проспекте Вернадского обрушилась потолочная конструкция, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:01

2023-11-29T19:01

2023-11-29T19:34

происшествия

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве в торговом центре на проспекте Вернадского обрушилась потолочная конструкция, сообщила столичная прокуратура. "По предварительным данным, в одном из торговых центров на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесной потолочной конструкции. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в заявлении.Отмечается, что Никулинская межрайонная прокуратура контролирует расследование инцидента.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, коммерческая недвижимость