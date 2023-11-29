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В ТЦ на западе Москвы частично обрушился потолок
В ТЦ на западе Москвы частично обрушился потолок - РИА Новости, 29.11.2023
В ТЦ на западе Москвы частично обрушился потолок
В Москве в торговом центре на проспекте Вернадского обрушилась потолочная конструкция, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:01
2023-11-29T19:01
2023-11-29T19:34
происшествия
москва
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве в торговом центре на проспекте Вернадского обрушилась потолочная конструкция, сообщила столичная прокуратура. "По предварительным данным, в одном из торговых центров на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесной потолочной конструкции. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в заявлении.Отмечается, что Никулинская межрайонная прокуратура контролирует расследование инцидента.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Коммерческая недвижимость
В ТЦ на западе Москвы частично обрушился потолок
В Москве в ТЦ на проспекте Вернадского частично обрушился потолок