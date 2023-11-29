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Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья - РИА Новости, 29.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:29 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/obrascheniya-1912666722.html
Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья
Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья - РИА Новости, 29.11.2023
Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья
В 2023 году специалисты ЦУР "Бизнес" отработали около 10 тысяч обращений предпринимателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:29
2023-11-29T15:29
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В 2023 году специалисты ЦУР "Бизнес" отработали около 10 тысяч обращений предпринимателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, с какими вопросами обращается бизнес Московской области. Она отметила, что в текущем году в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" поступило 10 152 вопроса. В настоящее время 98% запросов уже закрыто, остальные находятся в работе специалистов. "Для решения большей части вопросов достаточно консультации. Здесь наиболее популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей. За каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте региона", — сказала Зиновьева. В пресс-службе добавили, что единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" высоко оценили на федеральном уровне и рекомендовали в качестве шестого обязательного элемента подмосковного инвестиционного стандарта.
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московская область (подмосковье), бизнес
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бизнес

Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В 2023 году специалисты ЦУР "Бизнес" отработали около 10 тысяч обращений предпринимателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, с какими вопросами обращается бизнес Московской области. Она отметила, что в текущем году в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" поступило 10 152 вопроса. В настоящее время 98% запросов уже закрыто, остальные находятся в работе специалистов.
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"Для решения большей части вопросов достаточно консультации. Здесь наиболее популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей. За каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте региона", — сказала Зиновьева.
В пресс-службе добавили, что единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" высоко оценили на федеральном уровне и рекомендовали в качестве шестого обязательного элемента подмосковного инвестиционного стандарта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Бизнес
 
 
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