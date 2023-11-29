https://ria.ru/20231129/obrascheniya-1912666722.html
Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья
Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья - РИА Новости, 29.11.2023
Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья
В 2023 году специалисты ЦУР "Бизнес" отработали около 10 тысяч обращений предпринимателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:29
2023-11-29T15:29
2023-11-29T15:29
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В 2023 году специалисты ЦУР "Бизнес" отработали около 10 тысяч обращений предпринимателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, с какими вопросами обращается бизнес Московской области. Она отметила, что в текущем году в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" поступило 10 152 вопроса. В настоящее время 98% запросов уже закрыто, остальные находятся в работе специалистов. "Для решения большей части вопросов достаточно консультации. Здесь наиболее популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей. За каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте региона", — сказала Зиновьева. В пресс-службе добавили, что единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" высоко оценили на федеральном уровне и рекомендовали в качестве шестого обязательного элемента подмосковного инвестиционного стандарта.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), бизнес
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бизнес
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В 2023 году специалисты ЦУР "Бизнес" отработали около 10 тысяч обращений предпринимателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, с какими вопросами обращается бизнес Московской области
. Она отметила, что в текущем году в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" поступило 10 152 вопроса. В настоящее время 98% запросов уже закрыто, остальные находятся в работе специалистов.
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"Для решения большей части вопросов достаточно консультации. Здесь наиболее популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей. За каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте региона", — сказала Зиновьева.
В пресс-службе добавили, что единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" высоко оценили на федеральном уровне и рекомендовали в качестве шестого обязательного элемента подмосковного инвестиционного стандарта.