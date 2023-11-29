https://ria.ru/20231129/obrascheniya-1912666722.html

Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья

Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья - РИА Новости, 29.11.2023

Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья

В 2023 году специалисты ЦУР "Бизнес" отработали около 10 тысяч обращений предпринимателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:29

2023-11-29T15:29

2023-11-29T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7f2e672ff349d87568cb0165d25d23ab.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В 2023 году специалисты ЦУР "Бизнес" отработали около 10 тысяч обращений предпринимателей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, с какими вопросами обращается бизнес Московской области. Она отметила, что в текущем году в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" поступило 10 152 вопроса. В настоящее время 98% запросов уже закрыто, остальные находятся в работе специалистов. "Для решения большей части вопросов достаточно консультации. Здесь наиболее популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей. За каждым обращением закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа. Так, вопросы, требующие комплексного подхода, направляются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте региона", — сказала Зиновьева. В пресс-службе добавили, что единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР "Бизнес" высоко оценили на федеральном уровне и рекомендовали в качестве шестого обязательного элемента подмосковного инвестиционного стандарта.

https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912665533.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бизнес