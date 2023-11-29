https://ria.ru/20231129/novorozhdennyy-1912553785.html

Врач рассказал о здоровье новорожденных весом более пяти килограммов

Врач рассказал о здоровье новорожденных весом более пяти килограммов - РИА Новости, 29.11.2023

Врач рассказал о здоровье новорожденных весом более пяти килограммов

Вес новорожденного более 5 килограммов не является рекордным, перспектива для этого ребенка обычная, но немного хуже, чем у детей, которые рождаются с... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:19

2023-11-29T10:19

2023-11-29T10:30

общество

владивосток

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вес новорожденного более 5 килограммов не является рекордным, перспектива для этого ребенка обычная, но немного хуже, чем у детей, которые рождаются с нормальной массой, заявил РИА Новости председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Во Владивостоке в минувший понедельник появился на свет малыш весом более 5 килограмм и ростом 60 сантиметров. "Это, конечно, не рекорд, бывает гораздо больше, но этот вес, в общем-то, нельзя считать нормальным", - сказал Серов. Он пояснил, что возможно родители у ребенка крупные, тогда нет ничего удивительного в том, что ребенок родился с таким весом. А возможно, что у матери диабет, тогда возникает и отечность у плода, поэтому он рождается с большим весом, уточнил специалист. По его словам, в этом случае ребенок тоже будет предрасположен к диабету. "Перспектива для этого ребенка обычная, но похуже, чем у ребенка, который рождается с нормальной массой", - резюмировал Серов.

https://ria.ru/20231129/nauka-1912385606.html

владивосток

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общество, владивосток