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Врач рассказал о здоровье новорожденных весом более пяти килограммов - РИА Новости, 29.11.2023
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10:19 29.11.2023 (обновлено: 10:30 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/novorozhdennyy-1912553785.html
Врач рассказал о здоровье новорожденных весом более пяти килограммов
Врач рассказал о здоровье новорожденных весом более пяти килограммов - РИА Новости, 29.11.2023
Врач рассказал о здоровье новорожденных весом более пяти килограммов
Вес новорожденного более 5 килограммов не является рекордным, перспектива для этого ребенка обычная, но немного хуже, чем у детей, которые рождаются с... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:19
2023-11-29T10:30
общество
владивосток
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вес новорожденного более 5 килограммов не является рекордным, перспектива для этого ребенка обычная, но немного хуже, чем у детей, которые рождаются с нормальной массой, заявил РИА Новости председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Во Владивостоке в минувший понедельник появился на свет малыш весом более 5 килограмм и ростом 60 сантиметров. "Это, конечно, не рекорд, бывает гораздо больше, но этот вес, в общем-то, нельзя считать нормальным", - сказал Серов. Он пояснил, что возможно родители у ребенка крупные, тогда нет ничего удивительного в том, что ребенок родился с таким весом. А возможно, что у матери диабет, тогда возникает и отечность у плода, поэтому он рождается с большим весом, уточнил специалист. По его словам, в этом случае ребенок тоже будет предрасположен к диабету. "Перспектива для этого ребенка обычная, но похуже, чем у ребенка, который рождается с нормальной массой", - резюмировал Серов.
https://ria.ru/20231129/nauka-1912385606.html
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общество, владивосток
Общество, Владивосток
Врач рассказал о здоровье новорожденных весом более пяти килограммов

Врач: перспектива здоровья у новорожденных весом более пяти килограммов обычная

© iStock.com / NataliaDeriabinaМладенец на руках матери
Младенец на руках матери - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / NataliaDeriabina
Младенец на руках матери. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вес новорожденного более 5 килограммов не является рекордным, перспектива для этого ребенка обычная, но немного хуже, чем у детей, которые рождаются с нормальной массой, заявил РИА Новости председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.
Во Владивостоке в минувший понедельник появился на свет малыш весом более 5 килограмм и ростом 60 сантиметров.
«
"Это, конечно, не рекорд, бывает гораздо больше, но этот вес, в общем-то, нельзя считать нормальным", - сказал Серов.
Он пояснил, что возможно родители у ребенка крупные, тогда нет ничего удивительного в том, что ребенок родился с таким весом. А возможно, что у матери диабет, тогда возникает и отечность у плода, поэтому он рождается с большим весом, уточнил специалист. По его словам, в этом случае ребенок тоже будет предрасположен к диабету.
"Перспектива для этого ребенка обычная, но похуже, чем у ребенка, который рождается с нормальной массой", - резюмировал Серов.
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