https://ria.ru/20231129/norvegiya-1912585313.html

Норвегия следит за ситуацией на границе после закрытия финских КПП

Норвегия следит за ситуацией на границе после закрытия финских КПП - РИА Новости, 29.11.2023

Норвегия следит за ситуацией на границе после закрытия финских КПП

Норвегия не фиксирует увеличивающегося потока мигрантов на границе с Россией после закрытия Финляндией последнего КПП на границе с РФ, заявил министр... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:40

2023-11-29T11:40

2023-11-29T11:40

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Норвегия не фиксирует увеличивающегося потока мигрантов на границе с Россией после закрытия Финляндией последнего КПП на границе с РФ, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. "Мы следили за этим внимательно, мы постоянно тесно общаемся с нашими финскими друзьями и соседями. Финляндия закрыла последний КПП, они оставляли один открытым. Мы еще не увидели такой активности на норвежско-российской границе, но мы следим за этим и готовы предпринять немедленные шаги при необходимости", - сказал он на полях СМИД НАТО. Трансляция велась на официальном сайте Североатлантического альянса. Ранее в посольстве РФ в Норвегии сообщили РИА Новости, что между Россией и Норвегией ведется обсуждение работы пункта пропуска на общей границе, есть основания полагать, что его не закроют. Телекомпания TV2 привела до этого ответ премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре на вопрос о том, может ли Норвегия закрыть со своей стороны единственный КПП на границе с Россией. По словам премьера, такая мера возможна, "если это будет необходимо". Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231129/granitsa-1912567331.html

https://ria.ru/20231129/finlyandiya-1912547658.html

https://ria.ru/20231128/polsha-1912510915.html

https://radiosputnik.ru/20231128/finlyandiya-1912498523.html

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в мире, россия, норвегия, финляндия, эспен барт эйде, дмитрий песков, александр грушко