https://ria.ru/20231129/niderlandy-1912591232.html

Захарова прокомментировала победу Вилдерса на выборах в Нидерландах

Захарова прокомментировала победу Вилдерса на выборах в Нидерландах - РИА Новости, 29.11.2023

Захарова прокомментировала победу Вилдерса на выборах в Нидерландах

Москва в своих оценках будущих отношений с Нидерландами будет опираться на конкретные действия в отношении России одержавшего победу на выборах в стране Герта... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:02

2023-11-29T12:02

2023-11-29T20:21

в мире

нидерланды

герт вилдерс

партия свободы

марк рютте

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва в своих оценках будущих отношений с Нидерландами будет опираться на конкретные действия в отношении России одержавшего победу на выборах в стране Герта Вилдерса, но ему еще предстоит сформировать коалицию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Что касается прогнозов относительно выстраивания новым нидерландским правительством отношений с Россией и потенциального влияния нового политического лидера в этой стране на развитие двусторонних отношений, я считаю, что говорить можно будет только после конкретных шагов. По итогам выборов только предстоит сформировать им и правящую коалицию, и приступить к работе. <...> Будем опираться на конкретные дела для выстраивания своей оценки", — сказала Захарова. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах в среду. В них приняли участие 26 политических партий. Явка, по последним данным, составила 77,8 процента. Согласно последнему прогнозу информационного агентства ANP, крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса станет крупнейшей в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, количество прогнозируемых ей депутатских мест увеличилось до 37. На втором месте по-прежнему остается левый блок "Зеленые левые/Партия труда" (GroenLinks-PvdA), который может рассчитывать на 25 депутатских кресел, на третьем месте ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) с 24, а на четвертой позиции находится "Новый общественный договор" (NSC) с 20.Еще одна партия, входящая в ныне правящую коалицию, "Демократы 66" (D66), может получить девять мест в парламенте. При этом правая партия "Фермерско-гражданское движение" (BBB) усиливает свои позиции — предположительно, до семи мест в парламенте. На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67 процента голосов, получает место в 150-местной палате. Для достижения парламентского большинства партия должна занять 76 депутатских мест. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому необходима коалиция с участием нескольких партий. Ожидается, что Избирательный совет Нидерландов объявит окончательные результаты выборов 1 декабря. Между тем после парламентских выборов в марте 2021 года на создание коалиционного правительства ушло 299 дней, что стало самым продолжительным в истории страны формированием кабмина. Изначально предполагалось, что парламентские выборы пройдут в Нидерландах в 2025 году, однако в связи с распадом четвертого кабмина премьер-министра Марка Рютте 7 июля из-за разногласий по иммиграционной политике досрочные выборы были назначены на 22 ноября. В июле Рютте, который возглавлял правительство на протяжении 13 лет, подал королю Виллему-Александру прошение об отставке, объявив, что не будет участвовать в выборах и уйдет из Народной партии за свободу и демократию, которую он на тот момент возглавлял.

https://ria.ru/20231124/niderlandy-1911453791.html

https://ria.ru/20231123/partiya_svobody-1911447591.html

https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, герт вилдерс, партия свободы, марк рютте