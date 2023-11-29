https://ria.ru/20231129/nebenzya-1912758919.html

Небензя заявил о большом риске нового витка насилия в секторе Газа

Небензя заявил о большом риске нового витка насилия в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023

Небензя заявил о большом риске нового витка насилия в секторе Газа

Велик риск нового витка насилия в Газе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:40

2023-11-29T20:40

2023-11-29T20:40

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Велик риск нового витка насилия в Газе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Высок риск того, что в отсутствие четкого верифицируемого решения Совета безопасности о прекращении огня за этой короткой передышкой последует новый виток насилия. И газавитяне, получившие во время паузы помощь, погибнут под новыми обстрелами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. Он подчеркнул, что на высокую вероятность такого развития событий указывают заявления израильского руководства о намерении продолжить зачистку сектора. По его словам, хотя странам региона и удалось добиться гуманитарной паузы и обмена заложниками, это не имело отношения к решениям СБ ООН. Как заявил Небензя, это значит, что нынешняя договоренность не носит устойчивого и всеобъемлющего характера. "Рецепт один - принятие СБ решительных мер на этот счет", - подчеркнул Небензя. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, василий небензя, израиль, россия, в мире