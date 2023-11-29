https://ria.ru/20231129/nebenzya-1912758919.html
Небензя заявил о большом риске нового витка насилия в секторе Газа
Небензя заявил о большом риске нового витка насилия в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023
Небензя заявил о большом риске нового витка насилия в секторе Газа
Велик риск нового витка насилия в Газе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:40
2023-11-29T20:40
2023-11-29T20:40
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Велик риск нового витка насилия в Газе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Высок риск того, что в отсутствие четкого верифицируемого решения Совета безопасности о прекращении огня за этой короткой передышкой последует новый виток насилия. И газавитяне, получившие во время паузы помощь, погибнут под новыми обстрелами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. Он подчеркнул, что на высокую вероятность такого развития событий указывают заявления израильского руководства о намерении продолжить зачистку сектора. По его словам, хотя странам региона и удалось добиться гуманитарной паузы и обмена заложниками, это не имело отношения к решениям СБ ООН. Как заявил Небензя, это значит, что нынешняя договоренность не носит устойчивого и всеобъемлющего характера. "Рецепт один - принятие СБ решительных мер на этот счет", - подчеркнул Небензя. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, василий небензя, израиль, россия, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Василий Небензя, Израиль, Россия, В мире
Небензя заявил о большом риске нового витка насилия в секторе Газа
Небензя: велик риск нового витка насилия в Газе, после паузы газавитяне погибнут
ООН, 29 ноя - РИА Новости. Велик риск нового витка насилия в Газе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Высок риск того, что в отсутствие четкого верифицируемого решения Совета безопасности о прекращении огня за этой короткой передышкой последует новый виток насилия. И газавитяне, получившие во время паузы помощь, погибнут под новыми обстрелами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Он подчеркнул, что на высокую вероятность такого развития событий указывают заявления израильского руководства о намерении продолжить зачистку сектора.
По его словам, хотя странам региона и удалось добиться гуманитарной паузы и обмена заложниками, это не имело отношения к решениям СБ ООН. Как заявил Небензя, это значит, что нынешняя договоренность не носит устойчивого и всеобъемлющего характера.
"Рецепт один - принятие СБ решительных мер на этот счет", - подчеркнул Небензя.
США боятся перемирия в Газе Израиль
и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС
при посредничестве Катара
22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.