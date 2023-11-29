https://ria.ru/20231129/nato-1912657520.html

Венгрия проследит за соблюдением прав меньшинств по плану НАТО для Украины

Венгрия проследит за соблюдением прав меньшинств по плану НАТО для Украины - РИА Новости, 29.11.2023

Венгрия проследит за соблюдением прав меньшинств по плану НАТО для Украины

В прописанном НАТО плане реформ для Украины по настоянию Будапешта появился пункт о соблюдении прав национальных меньшинств, Будапешт будет пристально следить... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:59

2023-11-29T14:59

2023-11-29T17:07

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украина

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совет европы

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. В прописанном НАТО плане реформ для Украины по настоянию Будапешта появился пункт о соблюдении прав национальных меньшинств, Будапешт будет пристально следить за его выполнением, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "На сегодняшнем заседании НАТО в рамках сотрудничества составила для Украины план осуществления реформ. По инициативе и настоянию Венгрии среди ожиданий от этих реформ было включено то, что Украина будет уважать прав национальных меньшинств. Мы в последующий период мы самым пристальным образом будем следить за тем, выполняет ли Украина в рамках предписанных НАТО реформ эти ожидания на уровне НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания Совета Украина-НАТО на министерском уровне. Выступление главы МИД Венгрии транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Комментируя информацию о проекте нового украинского закона о языке, где речь идет об уступках национальным меньшинствам, Сийярто заявил, что Будапешт за последние восемь лет слышал множество обещаний со стороны украинских властей, однако на практике ситуация с правами закарпатских венгров постоянно ухудшалась."Поэтому мы верим в принятые и исполненные законы, когда таковые будут, мы их, конечно же, оценим. Но заявлениями нас уже в заблуждение не ввести", - отметил он.Венгерский министр ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html

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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, нато, совет европы