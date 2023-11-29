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НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины - РИА Новости, 29.11.2023
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14:39 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nato-1912651271.html
НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины
НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины - РИА Новости, 29.11.2023
НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины
НАТО разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам первого заседания совета... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:39
2023-11-29T14:39
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. НАТО разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам первого заседания совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. "Вместе мы преобразуем Всеобъемлющий пакет помощи в многолетнюю программу по содействию в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и по поддержке сдерживания и обороны Украины в долгосрочной перспективе. В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО", - говорится в документе. В НАТО также сообщили о разработке новых проектов по разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих и развитию оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок. Решение о создании совета НАТО-Украина было принято на саммите альянса в Вильнюсе в июле, прошло уже несколько заседаний совета на разных уровнях. До этого Украина сотрудничала с альянсом в рамках комиссии НАТО-Украина. Как заявлял Столтенберг, создание совета "приближает Украину к членству в альянсе".
https://ria.ru/20231129/nato-1912646433.html
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в мире, украина, вильнюс, нато
В мире, Украина, Вильнюс, НАТО
НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины

НАТО создает план по переходу Украины к полной совместимости с альянсом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. НАТО разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам первого заседания совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел.
«
"Вместе мы преобразуем Всеобъемлющий пакет помощи в многолетнюю программу по содействию в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и по поддержке сдерживания и обороны Украины в долгосрочной перспективе. В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО", - говорится в документе.
В НАТО также сообщили о разработке новых проектов по разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих и развитию оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок.
Решение о создании совета НАТО-Украина было принято на саммите альянса в Вильнюсе в июле, прошло уже несколько заседаний совета на разных уровнях. До этого Украина сотрудничала с альянсом в рамках комиссии НАТО-Украина. Как заявлял Столтенберг, создание совета "приближает Украину к членству в альянсе".
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