https://ria.ru/20231129/nato-1912651271.html

НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины

НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины - РИА Новости, 29.11.2023

НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины

НАТО разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам первого заседания совета... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:39

2023-11-29T14:39

2023-11-29T14:39

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. НАТО разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам первого заседания совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. "Вместе мы преобразуем Всеобъемлющий пакет помощи в многолетнюю программу по содействию в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и по поддержке сдерживания и обороны Украины в долгосрочной перспективе. В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО", - говорится в документе. В НАТО также сообщили о разработке новых проектов по разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих и развитию оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок. Решение о создании совета НАТО-Украина было принято на саммите альянса в Вильнюсе в июле, прошло уже несколько заседаний совета на разных уровнях. До этого Украина сотрудничала с альянсом в рамках комиссии НАТО-Украина. Как заявлял Столтенберг, создание совета "приближает Украину к членству в альянсе".

https://ria.ru/20231129/nato-1912646433.html

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