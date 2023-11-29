НАТО разработает план оперативной совместимости с альянсом для Украины
НАТО создает план по переходу Украины к полной совместимости с альянсом
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. НАТО разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом, говорится в заявлении по итогам первого заседания совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел.
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"Вместе мы преобразуем Всеобъемлющий пакет помощи в многолетнюю программу по содействию в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и по поддержке сдерживания и обороны Украины в долгосрочной перспективе. В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО", - говорится в документе.
В НАТО также сообщили о разработке новых проектов по разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих и развитию оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок.
Решение о создании совета НАТО-Украина было принято на саммите альянса в Вильнюсе в июле, прошло уже несколько заседаний совета на разных уровнях. До этого Украина сотрудничала с альянсом в рамках комиссии НАТО-Украина. Как заявлял Столтенберг, создание совета "приближает Украину к членству в альянсе".