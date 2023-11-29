https://ria.ru/20231129/nato-1912576669.html

МИД России призвал НАТО прекратить политику по дестабилизации Балкан

МИД России призвал НАТО прекратить политику по дестабилизации Балкан - РИА Новости, 29.11.2023

МИД России призвал НАТО прекратить политику по дестабилизации Балкан

США и ЕС закрывают глаза на права косовских сербов, НАТО должна прекратить политику по дестабилизации Балкан, появление там альянса всегда сопровождается... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:14

2023-11-29T11:14

2023-11-29T12:08

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США и ЕС закрывают глаза на права косовских сербов, НАТО должна прекратить политику по дестабилизации Балкан, появление там альянса всегда сопровождается военными преступлениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в южном сербском крае... стремятся подкрепить свои претензии на государственный статус. Так называемые "косово-албанские власти", как и в прошлом году, грубо нарушили права местных сербов - они отказали им в возможности принять участие по месту проживания в досрочных выборах в парламент Сербии", - сказала она на брифинге."США и ЕС, которые на каждом шагу выступают поборниками пресловутых демократических стандартов, в данном случае закрывают глаза на нарушения базовых прав косовских сербов", - отметила Захарова.По ее словам, турне генсека НАТО Йенса Столтенберга на Балканы с 19 по 22 ноября также стало очередным свидетельством деструктивного курса альянса. "НАТО должна прекратить свою политику дестабилизации Балкан, насаждения там своих порядков, создания новых разделительных линий. Как показывает история, появление альянса на Балканах всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями", - резюмировала она.

https://radiosputnik.ru/20231121/kosovo-1910864375.html

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в мире, сша, россия, нато, евросоюз, балканы, мария захарова, йенс столтенберг