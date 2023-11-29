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Глава МИД Швеции сообщил подробности о сроках вступления страны в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
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10:28 29.11.2023 (обновлено: 10:46 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/nato-1912557108.html
Глава МИД Швеции сообщил подробности о сроках вступления страны в НАТО
Глава МИД Швеции сообщил подробности о сроках вступления страны в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
Глава МИД Швеции сообщил подробности о сроках вступления страны в НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение нескольких недель. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:28
2023-11-29T10:46
в мире
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 29 ноя - Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение нескольких недель."Вчера у меня была двусторонняя встреча с моим турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которой он сказал мне, что он ожидает, что ратификация состоится в течение нескольких недель", - заявил Билльстрём журналистам перед началом встречи глав МИД стран НАТО.Он добавил, что в ходе обсуждения турецкая сторона не выдвигала новых условий или требований в отношении Швеции.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США сообщило, что глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти до конца года.Комитет по иностранным делам парламента Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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в мире, швеция, турция, нато, финляндия, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Финляндия, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Евросоюз
Глава МИД Швеции сообщил подробности о сроках вступления страны в НАТО

Билльстрем: Турция может скоро ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение нескольких недель.
«
"Вчера у меня была двусторонняя встреча с моим турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которой он сказал мне, что он ожидает, что ратификация состоится в течение нескольких недель", - заявил Билльстрём журналистам перед началом встречи глав МИД стран НАТО.
Он добавил, что в ходе обсуждения турецкая сторона не выдвигала новых условий или требований в отношении Швеции.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США сообщило, что глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти до конца года.
Комитет по иностранным делам парламента Турции ранее принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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В миреШвецияТурцияНАТОФинляндияХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергЕвросоюз
 
 
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