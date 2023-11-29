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Появились подробности нападения на школу в Польше - РИА Новости, 29.11.2023
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16:38 29.11.2023 (обновлено: 16:40 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/napadenie-1912688699.html
Появились подробности нападения на школу в Польше
Появились подробности нападения на школу в Польше - РИА Новости, 29.11.2023
Появились подробности нападения на школу в Польше
На школу в Польше с ножом напал один из учеников, он ранил троих человек, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:38
2023-11-29T16:40
в мире
польша
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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. На школу в Польше с ножом напал один из учеников, он ранил троих человек, передает радиостанция RMF FM. Ранее станция сообщала, что на школу напал неизвестный, есть раненые. "Восемнадцатилетний школьник напал с ножом на трех человек в своей школе в Кадзидле под Остроленкой. По меньшей мере три человека получили ранения", – говорится в сообщении. По данным радиостанции, нападение произошло во время урока – один из учеников нанес удары ножом троим ученикам. "Состояние одной из школьниц, раненной в живот, тяжелое. У другой из его сверстниц рана предплечья, еще у одного ученика - резаная рана шеи", - говорится в сообщении. В настоящее время в школе работают полицейские, они охраняют место происшествия, допрашивают свидетелей.
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в мире, польша
В мире, Польша
Появились подробности нападения на школу в Польше

RMF: ранившим на уроке ножом трех школьников в Польше оказался один из учеников

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. На школу в Польше с ножом напал один из учеников, он ранил троих человек, передает радиостанция RMF FM.
Ранее станция сообщала, что на школу напал неизвестный, есть раненые.
«
"Восемнадцатилетний школьник напал с ножом на трех человек в своей школе в Кадзидле под Остроленкой. По меньшей мере три человека получили ранения", – говорится в сообщении.
По данным радиостанции, нападение произошло во время урока – один из учеников нанес удары ножом троим ученикам.
"Состояние одной из школьниц, раненной в живот, тяжелое. У другой из его сверстниц рана предплечья, еще у одного ученика - резаная рана шеи", - говорится в сообщении.
В настоящее время в школе работают полицейские, они охраняют место происшествия, допрашивают свидетелей.
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