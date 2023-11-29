https://ria.ru/20231129/napadenie-1912688699.html
Появились подробности нападения на школу в Польше
Появились подробности нападения на школу в Польше - РИА Новости, 29.11.2023
Появились подробности нападения на школу в Польше
На школу в Польше с ножом напал один из учеников, он ранил троих человек, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:38
2023-11-29T16:38
2023-11-29T16:40
в мире
польша
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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. На школу в Польше с ножом напал один из учеников, он ранил троих человек, передает радиостанция RMF FM. Ранее станция сообщала, что на школу напал неизвестный, есть раненые. "Восемнадцатилетний школьник напал с ножом на трех человек в своей школе в Кадзидле под Остроленкой. По меньшей мере три человека получили ранения", – говорится в сообщении. По данным радиостанции, нападение произошло во время урока – один из учеников нанес удары ножом троим ученикам. "Состояние одной из школьниц, раненной в живот, тяжелое. У другой из его сверстниц рана предплечья, еще у одного ученика - резаная рана шеи", - говорится в сообщении. В настоящее время в школе работают полицейские, они охраняют место происшествия, допрашивают свидетелей.
https://ria.ru/20231123/napadenie-1911424572.html
польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Появились подробности нападения на школу в Польше
RMF: ранившим на уроке ножом трех школьников в Польше оказался один из учеников
ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости.
На школу в Польше с ножом напал один из учеников, он ранил троих человек, передает радиостанция RMF FM
.
Ранее станция сообщала, что на школу напал неизвестный, есть раненые.
«
"Восемнадцатилетний школьник напал с ножом на трех человек в своей школе в Кадзидле под Остроленкой. По меньшей мере три человека получили ранения", – говорится в сообщении.
По данным радиостанции, нападение произошло во время урока – один из учеников нанес удары ножом троим ученикам.
"Состояние одной из школьниц, раненной в живот, тяжелое. У другой из его сверстниц рана предплечья, еще у одного ученика - резаная рана шеи", - говорится в сообщении.
В настоящее время в школе работают полицейские, они охраняют место происшествия, допрашивают свидетелей.
В Ирландии при нападении с ножом пострадали минимум пять человек