https://ria.ru/20231129/napadenie-1912688699.html

Появились подробности нападения на школу в Польше

Появились подробности нападения на школу в Польше - РИА Новости, 29.11.2023

Появились подробности нападения на школу в Польше

На школу в Польше с ножом напал один из учеников, он ранил троих человек, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:38

2023-11-29T16:38

2023-11-29T16:40

в мире

польша

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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. На школу в Польше с ножом напал один из учеников, он ранил троих человек, передает радиостанция RMF FM. Ранее станция сообщала, что на школу напал неизвестный, есть раненые. "Восемнадцатилетний школьник напал с ножом на трех человек в своей школе в Кадзидле под Остроленкой. По меньшей мере три человека получили ранения", – говорится в сообщении. По данным радиостанции, нападение произошло во время урока – один из учеников нанес удары ножом троим ученикам. "Состояние одной из школьниц, раненной в живот, тяжелое. У другой из его сверстниц рана предплечья, еще у одного ученика - резаная рана шеи", - говорится в сообщении. В настоящее время в школе работают полицейские, они охраняют место происшествия, допрашивают свидетелей.

https://ria.ru/20231123/napadenie-1911424572.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша