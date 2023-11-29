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Посольство США связывалось с Уиланом после нападения на него в колонии - РИА Новости, 29.11.2023
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16:19 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/napadenie-1912682931.html
Посольство США связывалось с Уиланом после нападения на него в колонии
Посольство США связывалось с Уиланом после нападения на него в колонии - РИА Новости, 29.11.2023
Посольство США связывалось с Уиланом после нападения на него в колонии
Пол Уилан, которого в исправительной колонии ударил по лицу другой заключенный, получил необходимую медицинскую помощь, посольство связывалось с ним по телефону РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:19
2023-11-29T16:19
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пол Уилан, которого в исправительной колонии ударил по лицу другой заключенный, получил необходимую медицинскую помощь, посольство связывалось с ним по телефону и обеспокоено инцидентом, заявили РИА Новости в американской дипмиссии в Москве. Ранее пресс-служба УФСИН по Мордовии сообщила, что в ИК-17 заключенный ударил по лицу Уилана, назначена проверка. Ссора произошла на бытовой почве, сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре американца фельдшером была выявлена ссадина в подглазничной области. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. "Мы обеспокоены сообщениями о том, что на Пола Уилана 28 ноября напал другой заключенный в исправительной колонии №17. Посольство США в Москве связывалось с Полом по телефону, и, насколько мы понимаем, он получает медицинскую помощь после этого инцидента", - сказал собеседник агентства. Он также призвал власти РФ "обеспечить безопасность, справедливое отношение и необходимую медицинскую помощь для Пола Уилана и других заключенных в России американцев". Кроме того, в посольстве напомнили о требовании США освободить Уилана, который не признает своей вины. Как утверждает газета New York Post со ссылкой на брата Уилана, нападение произошло "во вторник днем". "Пол работал за швейным столом, когда новый заключенный заблокировал часть производственной линии. Пол попросил его отойти, тот ударил Пола по лицу, разбив его очки, и затем попытался ударить еще раз", - говорится в заметке. По словам Дэвида Уилана, его брат обеспокоен тем, что в швейной мастерской при колонии множество острых инструментов и "такого рода нападения могут произойти в любое время". Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20230411/uilan-1864551141.html
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москва, пол уилан, сша, россия, в мире
Москва, Пол Уилан, США, Россия, В мире
Посольство США связывалось с Уиланом после нападения на него в колонии

Посольство США связывалось с Уиланом по телефону после нападения в колонии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пол Уилан, которого в исправительной колонии ударил по лицу другой заключенный, получил необходимую медицинскую помощь, посольство связывалось с ним по телефону и обеспокоено инцидентом, заявили РИА Новости в американской дипмиссии в Москве.
Ранее пресс-служба УФСИН по Мордовии сообщила, что в ИК-17 заключенный ударил по лицу Уилана, назначена проверка. Ссора произошла на бытовой почве, сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре американца фельдшером была выявлена ссадина в подглазничной области. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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11 апреля, 16:27
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что на Пола Уилана 28 ноября напал другой заключенный в исправительной колонии №17. Посольство США в Москве связывалось с Полом по телефону, и, насколько мы понимаем, он получает медицинскую помощь после этого инцидента", - сказал собеседник агентства.
Он также призвал власти РФ "обеспечить безопасность, справедливое отношение и необходимую медицинскую помощь для Пола Уилана и других заключенных в России американцев". Кроме того, в посольстве напомнили о требовании США освободить Уилана, который не признает своей вины.
Как утверждает газета New York Post со ссылкой на брата Уилана, нападение произошло "во вторник днем". "Пол работал за швейным столом, когда новый заключенный заблокировал часть производственной линии. Пол попросил его отойти, тот ударил Пола по лицу, разбив его очки, и затем попытался ударить еще раз", - говорится в заметке.
По словам Дэвида Уилана, его брат обеспокоен тем, что в швейной мастерской при колонии множество острых инструментов и "такого рода нападения могут произойти в любое время".
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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28 ноября, 11:53
 
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