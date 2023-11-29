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Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года
Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года - РИА Новости, 29.11.2023
Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года
Газета Politico назвала главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление российской экономики. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:43
2023-11-29T00:43
2023-11-29T11:01
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эльвира набиуллина
владимир зеленский
politico
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Газета Politico назвала главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление российской экономики. На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон за год", ведущий представил рейтинг по категориям "деятели", "мечтатели", и "разрушители". Набиуллина стала главным "разрушителем". Во многом благодаря ее действиям планы стран Запада уничтожить российскую экономику не увенчались успехом. "За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", — пишет издание. Отмечается, что благодаря политике ЦБ России "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций". Премьер-министр Италии Джорджа Мелони названа главным "деятелем" года. "Мелони приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра", — пишет газета. Владимир Зеленский был назван главным "мечтателем" года.
https://ria.ru/20231116/kapital-1909813800.html
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россия, брюссель, экономика, италия, джорджа мелони, эльвира набиуллина, владимир зеленский, politico, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Брюссель, Экономика, Италия, Джорджа Мелони, Эльвира Набиуллина, Владимир Зеленский, Politico, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года
Politico назвала главу ЦБ РФ Набиуллину "главным разрушителем" 2023 года