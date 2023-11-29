https://ria.ru/20231129/nabiullina-1912513369.html

Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года

Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года - РИА Новости, 29.11.2023

Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года

Газета Politico назвала главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление российской экономики. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T00:43

2023-11-29T00:43

2023-11-29T11:01

россия

брюссель

экономика

италия

джорджа мелони

эльвира набиуллина

владимир зеленский

politico

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Газета Politico назвала главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление российской экономики. На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению "наиболее влиятельных персон за год", ведущий представил рейтинг по категориям "деятели", "мечтатели", и "разрушители". Набиуллина стала главным "разрушителем". Во многом благодаря ее действиям планы стран Запада уничтожить российскую экономику не увенчались успехом. "За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", — пишет издание. Отмечается, что благодаря политике ЦБ России "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций". Премьер-министр Италии Джорджа Мелони названа главным "деятелем" года. "Мелони приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра", — пишет газета. Владимир Зеленский был назван главным "мечтателем" года.

https://ria.ru/20231116/kapital-1909813800.html

https://ria.ru/20231027/inflyatsiya-1905665699.html

россия

брюссель

италия

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россия, брюссель, экономика, италия, джорджа мелони, эльвира набиуллина, владимир зеленский, politico, центральный банк рф (цб рф)