https://ria.ru/20231129/myanma-1912568099.html

Китай выразил надежду на стабилизацию ситуации в Мьянме

Китай выразил надежду на стабилизацию ситуации в Мьянме - РИА Новости, 29.11.2023

Китай выразил надежду на стабилизацию ситуации в Мьянме

Китай надеется на стабилизацию ситуации в Мьянме, а также на то, что государство будет развиваться, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:51

2023-11-29T10:51

2023-11-29T10:51

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мьянма

китай

таиланд

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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китай надеется на стабилизацию ситуации в Мьянме, а также на то, что государство будет развиваться, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Китай и Мьянма - дружественные соседи, Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Мьянмы. Мы искренне надеемся на то, что ситуация в Мьянме будет стабильной, и государство будет развиваться", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о том, что Китай поддерживает действия повстанческих группировок на границе Китая и Мьянмы. Дипломат также отметил, что любые действия, провокационные в отношении дружбы Китая и Мьянмы, а также наносящие ущерб дружественным отношениям стран, не будут пользоваться популярностью и не добьются успеха. С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране. В начале ноября в районе Коканг, неподалеку от границы Мьянмы с Китаем, начались интенсивные боестолкновения между правительственными войсками Мьянмы и объединенными силами трех этнических повстанческих группировок, действующих в этом районе. В боестолкновениях применялись артиллерия и авиация. В зоне конфликта оказалось 162 гражданина Таиланда, нелегально вывезенных из страны организаторами сети подпольных онлайн-казино, которые контролировались из этого района, а также владельцами расположенных там нелегальных игорных домов. Переговоры между властями Таиланда, Мьянмы и Китая об эвакуации тайцев из Коканга, проходившие в Нейпьидо и Янгоне, были с самого начала успешны, однако эвакуация была осложнена быстро меняющейся обстановкой на линии соприкосновения сторон конфликта. В результате мьянманским военным удалось вывести таиландских граждан их зоны боевых действий и разместить под своей защитой на территории расположения одной из воинских частей на периферии зоны конфликта. В последние дни решался вопрос о наиболее безопасном пути репатриации таиландских граждан. Третьего ноября власти Мьянмы опубликовали заявление, в котором приветствовалось сотрудничество Мьянмы и Китая в решении проблем, возникших в пограничной зоне в результате деятельности преступных элементов, организовавших там нелегальный центр азартных игр. В заявлении подчеркивается приоритет задач по спасению мирного населения и других непричастных к конфликту лиц, обманом вовлеченных в нелегальный бизнес. Власти Мьянмы напомнили также о том, что в районе Коканг, где компактно проживают как этнические китайцы, так и местные народности, боевые действия между повстанческими группировками и их столкновения с мьянманскими вооруженными силами возникали в истории неоднократно, и что за действиями повстанцев чаще всего стоит экономический интерес, связанный с нелегальной коммерческой деятельностью, несмотря на то, что они выдвигают лозунги борьбы за демократию и федерализацию Мьянмы, являющейся унитарным государством.

https://ria.ru/20231120/rokhindzha-1910527381.html

https://radiosputnik.ru/20231105/1907589802.html

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в мире, мьянма, китай, таиланд