https://ria.ru/20231129/mozhaysk-1912574496.html

В Подмосковье маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку

В Подмосковье маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку - РИА Новости, 29.11.2023

В Подмосковье маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку

Маршрутка сбила пожилую женщину в Можайске, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:09

2023-11-29T11:09

2023-11-29T11:09

происшествия

московская область (подмосковье)

можайск

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Маршрутка сбила пожилую женщину в Можайске, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале. По ее данным, днем 27 ноября водитель маршрутки, "совершая маневр на улице Московской в Можайске, допустил наезд на пешехода". "Пострадавшая, 1924 года рождения, для оказания необходимой медицинской помощи госпитализирована в Можайскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении. В прокуратуре также рассказали, что "следственным органом в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело" о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью потерпевшей (часть 1 статья 264 УК РФ). Можайская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

https://ria.ru/20231124/dtp-1911525901.html

https://ria.ru/20231123/dtp-1911348189.html

московская область (подмосковье)

можайск

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происшествия, московская область (подмосковье), можайск