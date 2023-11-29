https://ria.ru/20231129/mozhaysk-1912574496.html
В Подмосковье маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку
В Подмосковье маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку - РИА Новости, 29.11.2023
В Подмосковье маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку
Маршрутка сбила пожилую женщину в Можайске, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:09
2023-11-29T11:09
2023-11-29T11:09
происшествия
московская область (подмосковье)
можайск
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Маршрутка сбила пожилую женщину в Можайске, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале. По ее данным, днем 27 ноября водитель маршрутки, "совершая маневр на улице Московской в Можайске, допустил наезд на пешехода". "Пострадавшая, 1924 года рождения, для оказания необходимой медицинской помощи госпитализирована в Можайскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении. В прокуратуре также рассказали, что "следственным органом в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело" о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью потерпевшей (часть 1 статья 264 УК РФ). Можайская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20231124/dtp-1911525901.html
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происшествия, московская область (подмосковье), можайск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Можайск
В Подмосковье маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку
В Можайске маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку, ее госпитализировали
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Маршрутка сбила пожилую женщину в Можайске, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале
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По ее данным, днем 27 ноября водитель маршрутки, "совершая маневр на улице Московской в Можайске, допустил наезд на пешехода".
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"Пострадавшая, 1924 года рождения, для оказания необходимой медицинской помощи госпитализирована в Можайскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также рассказали, что "следственным органом в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело" о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью потерпевшей (часть 1 статья 264 УК РФ).
Можайская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
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