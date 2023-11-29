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В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто" - РИА Новости, 29.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:23 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/mostransavto-1912700675.html
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто" - РИА Новости, 29.11.2023
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"
С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах "Мострансавто" состоялось 155 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:23
2023-11-29T17:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах "Мострансавто" состоялось 155 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В пресс-службе отметили, что в плановых тренировках поучаствовали работники всех филиалов предприятия. Каждая тренировка состояла из практической и теоретической частей: моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий. Участники отрабатывали различные сценарии: обнаружение бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявление при осуществлении досмотровых мероприятий предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, выявление подозрительных физических лиц, действия при совершении актов незаконного вмешательства, в том числе обнаружение БПЛА. В процессе тренировок происходило взаимодействие сотрудников "Мострансавто" с местными подразделениями правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий и представителей администраций муниципалитетов. Пассажирам напомнили, что при обнаружении бесхозяйных предметов или вещей, подозрительных физических лиц необходимо сообщить об этом водителю автобуса или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто

В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках Мострансавто - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах "Мострансавто" состоялось 155 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
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В пресс-службе отметили, что в плановых тренировках поучаствовали работники всех филиалов предприятия. Каждая тренировка состояла из практической и теоретической частей: моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий.
Участники отрабатывали различные сценарии: обнаружение бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявление при осуществлении досмотровых мероприятий предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, выявление подозрительных физических лиц, действия при совершении актов незаконного вмешательства, в том числе обнаружение БПЛА.
В процессе тренировок происходило взаимодействие сотрудников "Мострансавто" с местными подразделениями правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий и представителей администраций муниципалитетов.
Пассажирам напомнили, что при обнаружении бесхозяйных предметов или вещей, подозрительных физических лиц необходимо сообщить об этом водителю автобуса или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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