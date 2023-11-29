https://ria.ru/20231129/mostransavto-1912700675.html
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто" - РИА Новости, 29.11.2023
В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"
С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах "Мострансавто" состоялось 155 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:23
2023-11-29T17:23
2023-11-29T17:23
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах "Мострансавто" состоялось 155 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В пресс-службе отметили, что в плановых тренировках поучаствовали работники всех филиалов предприятия. Каждая тренировка состояла из практической и теоретической частей: моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий. Участники отрабатывали различные сценарии: обнаружение бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявление при осуществлении досмотровых мероприятий предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, выявление подозрительных физических лиц, действия при совершении актов незаконного вмешательства, в том числе обнаружение БПЛА. В процессе тренировок происходило взаимодействие сотрудников "Мострансавто" с местными подразделениями правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий и представителей администраций муниципалитетов. Пассажирам напомнили, что при обнаружении бесхозяйных предметов или вещей, подозрительных физических лиц необходимо сообщить об этом водителю автобуса или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах "Мострансавто" состоялось 155 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
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В пресс-службе отметили, что в плановых тренировках поучаствовали работники всех филиалов предприятия. Каждая тренировка состояла из практической и теоретической частей: моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий.
Участники отрабатывали различные сценарии: обнаружение бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявление при осуществлении досмотровых мероприятий предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, выявление подозрительных физических лиц, действия при совершении актов незаконного вмешательства, в том числе обнаружение БПЛА.
В процессе тренировок происходило взаимодействие сотрудников "Мострансавто
" с местными подразделениями правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий и представителей администраций муниципалитетов.
Пассажирам напомнили, что при обнаружении бесхозяйных предметов или вещей, подозрительных физических лиц необходимо сообщить об этом водителю автобуса или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.