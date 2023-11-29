https://ria.ru/20231129/mostransavto-1912700675.html

В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"

В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто" - РИА Новости, 29.11.2023

В Минтрансе рассказали об антитеррористических тренировках "Мострансавто"

С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах "Мострансавто" состоялось 155 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:23

2023-11-29T17:23

2023-11-29T17:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c9f3c3acd955309076dedc6bbb53092.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. С начала текущего года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах "Мострансавто" состоялось 155 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В пресс-службе отметили, что в плановых тренировках поучаствовали работники всех филиалов предприятия. Каждая тренировка состояла из практической и теоретической частей: моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий. Участники отрабатывали различные сценарии: обнаружение бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявление при осуществлении досмотровых мероприятий предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, выявление подозрительных физических лиц, действия при совершении актов незаконного вмешательства, в том числе обнаружение БПЛА. В процессе тренировок происходило взаимодействие сотрудников "Мострансавто" с местными подразделениями правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий и представителей администраций муниципалитетов. Пассажирам напомнили, что при обнаружении бесхозяйных предметов или вещей, подозрительных физических лиц необходимо сообщить об этом водителю автобуса или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.

https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912665533.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мострансавто