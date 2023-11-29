https://ria.ru/20231129/most-1912741230.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 29.11.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:12
2023-11-29T19:12
2023-11-29T19:18
крымский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду, сообщение об этом опубликовано в 18.10 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 19.08 мск.
https://ria.ru/20231125/posyagatelstva-1911809152.html
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крымский район, происшествия
Крымский район, Происшествия
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта